Двое мигрантов изнасиловали женщину В Череповце двух мигрантов подозревают в изнасиловании женщины

В Череповце задержаны двое мигрантов, которых подозревают в изнасиловании женщины, сообщили в СУ СК России по региону. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В ночь на 23 августа двое пьяных иностранцев, напали на женщину во дворе жилого дома. После этого они изнасиловали пострадавшую, а затем скрылись с места преступления.

Подозреваемых удалось задержать 25 августа. В результате этого инцидента было возбуждено уголовное дело по статье об изнасиловании, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

В настоящее время следователи проводят допросы с подозреваемыми и проверяют законность их пребывания на территории Российской Федерации. Следователи намерены обратиться в суд с ходатайством о применении меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Оренбургской области мигрант изнасиловал 86-летнюю пенсионерку. Женщина отдыхала на веранде своего дачного участка, когда незнакомец предложил ей выпить. После того как потерпевшая отказала ему в ухаживаниях, он разозлился и взял ее силой.