Мигрант изнасиловал 86-летнюю пенсионерку: что известно об уголовном деле?

В Оренбургской области начато уголовное разбирательство в отношении мигранта. Его обвиняют в изнасиловании пенсионерки. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом уголовном деле.

Приехал работать

Иностранец, который приехал в регион с целью заработка, жил в местном СНТ, где в основном и находил себе подработки, пишет Orenday. Многие дачники пользовались его услугами строителя на своих участках.

В том числе знала его и местная жительница Валентина (имя изменено). Она неоднократно видела его в окрестностях и знала, что мигрант знаком многим ее соседям.

Стал делать комплименты

В злополучный день Валентина отдыхала у себя на веранде дачного участка. Ее двор не огорожен глухим забором, поэтому мигрант издалека заприметил 86-летнюю пенсионерку и обратился к ней.

Иностранец предложил пенсионерке немного выпить. Та ничего не заподозрила и согласилась угоститься алкогольным напитком.

За беседой мужчина стал оказывать знаки внимания пожилой гражданке, но женщина отвергла его домогательства и просила уйти. На что ухажер стал проявлять агрессию и взял пенсионерку силой. После заявления пострадавшей мигрант был задержан.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Бастрыкин потребовал доложить

Факт изнасилования подтвердили в главном управлении Следственного комитета России. Там отметили, что уголовное дело возбуждено по статье об изнасиловании.

«В социальных медиа сообщается, что в Оренбургском районе мигрант совершил преступление против половой неприкосновенности 86-летней женщины. Следственными органами СК России по Оренбургской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 131 УК РФ. Фигуранту предъявлено обвинение, по ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении пресс-центра СКР.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал от руководителя местного управления Вячеслава Зудермана отчитаться о ходе расследования.

