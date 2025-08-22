Отомстил девочке за друзей: уралец признался в убийстве 10-летней школьницы

В Свердловской области поймали предполагаемого убийцу 10-летней Лены Пергушевой. Преступление было совершено в 1999 году. NEWS.ru рассказывает подробности этой истории.

Сознался под тяжестью улик

Управление Следственного комитета отчиталось о поимке 49-летнего Игоря Рыхлова, подозреваемого в убийстве 10-летней девочки в 1999 году. По версии следствия, мужчина расправился с ребенком после того, как девочка дала показания о причастности двух его друзей к иным преступлениям.

«По версии следствия, вечером 7 августа 1999 года в Талицком районе фигурант похитил и убил свидетеля — девятилетнюю девочку, ранее давшую показания по уголовному делу об убийстве, в котором обвинялись двое его друзей. После совершения убийства злоумышленник сокрыл тело потерпевшей в земле», — рассказали в Следственном комитете.

Сейчас мужчина дал признательные показания. Судья отправила его в СИЗО на два месяца.

«Под тяжестью собранных улик обвиняемый дал признательные показания в убийстве ребенка», — поделились в СКР.

Ушла и не вернулась

На сайте Следственного комитета до сих пор висит объявление о поиске девочки 1989 года рождения. До недавних пор Лена считалась пропавшей без вести.

«Следственным управлением в рамках расследования уголовного дела осуществляется розыск безвестно исчезнувшей Пергушевой Елены Ивановны 30.12.1989 года рождения, которая 07.08.1999 года в первом часу дня ушла на улицу из дома», — говорится в ориентировке на ребенка.

Преступник с опытом

Полицейские собирали улики несколько лет. Как пишет Telegram-канал Ural Mash, до задержания Игорь работал фальцовщиком в Первоуральске, успел создать семью и завести пять детей. Суд арестовал его почти на два месяца.

По данным газеты «Ведомости Урал», у Рыхлова за спиной огромный криминальный опыт. С 2002 года, утверждается в публикации, ему выносились приговоры за угон автомобиля, разбойные нападения, похищение человека, попытку подкупа должностного лица, а также за эпизоды, связанные с наркотиками. Последний раз, уточняет газета, срок был увеличен уже во время его нахождения в колонии, когда он пытался дать взятку сотруднику учреждения.

Читайте также:

«Голоса в голове»: белорус из ВСУ сжег мошонку своего друга за измену

Инцест — дело семейное: отец сдал полиции жену и сына из-за секса

«Игруля» педофила: растлитель вышел из тюрьмы и открыл детскую комнату в ТЦ