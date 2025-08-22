Инцест — дело семейное: отец сдал полиции жену и сына из-за секса

В США под суд пойдут мать и сын за то, что в пьяном угаре они переспали друг с другом. В полицию о преступлении сообщил отец семейства. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой истории.

Отец вызвал полицию

В американском штате Арканзас задержали сына и мать из города Боно. Полиция обвинила родственников в инцесте. В США эта форма сексуальной активности запрещена законом во всех штатах, кроме трех. За преступление в том числе предусмотрена мера в виде лишения свободы.

Инцидент произошел в пятницу, 5 июля. Задержаны 27-летний Остин Деннис Ли Кейси и его мать — 45-летняя Кристал Линн Фэллис.

При этом звонок поступил от главы семейства. Силовиков вызвали в квартал 200 по улице Ист-Колледж. По прибытии полиции один из родственников рассказал, что он, Кристал и Остин были пьяны. Мужчина уточнил, что уснул во время попойки, а когда проснулся, увидел, как Кристал и Деннис занимаются сексом.

Изнасилования не было

Прибыв на место, полиция поговорила и с мужем Кристал, который рассказал, что он только что вернулся с работы и пошел принять душ. Когда он вышел, то увидел, как его жена занимается сексом с сыном.

Он сообщил полиции, что Кристал скрылась с места преступления незадолго до прибытия наряда, передает K8 NEWS.

Вскоре полиции все же удалось арестовать Кристал и Остина, их доставили в отделение. Им назначили залог в размере $35 тысяч США с постановлением о невмешательстве в личную жизнь. Полиция также заявила, что изнасилования в этой ситуации не было. Следующее судебное заседание назначено на 23 августа.

Остин Деннис Ли Кейси и Кристал Линн Фэллис Фото: Craighead County Sheriff's Office

Попросила позвонить дочери

На допросе после задержания, запись которого была опубликована на YouTube-канале Ape Huncho, мать рассказывает, что в тот день была слишком пьяна. С ее слов, она впервые позволила себе выпить за последний год и перебрала с алкоголем. Когда ей заявили, что она переспала с собственным сыном, женщина нахмурилась и заявила, что они никогда не занимались сексом. Позднее она попросила позвонить дочери.

На допросе с сыном следователь уточнил у него, впервые ли между родственниками произошла близость. В том числе он уточнил у Остина, не подвергался ли тот сексуальным домогательствам в подростковом возрасте. Мужчина все отрицал.

