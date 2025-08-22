«Голоса в голове»: белорус из ВСУ сжег мошонку своего друга за измену

В Польше белорус, служивший в рядах ВСУ, на протяжении суток пытал своего возлюбленного (ЛГБТ-движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), уличив его в изменах. На следующие сутки после экзекуции экс-военного нашли мертвым. NEWS.ru рассказывает подробности этой истории.

Сбежал из Белоруссии и вступил в ВСУ

Егор Испеньков — белорус, который участвовал в протестах после выборов президента в 2020 году. Как пишет издание «Наша Ніва», на одном из митингов молодой человек был избит силовиками, а зимой 2021 года уехал из Белоруссии на Украину.

23 февраля 2022 года Егор подал заявление на получение статуса беженца, а после начала СВО на следующий день решил вступить в ряды ВСУ. Сначала его взяли на должность фельдшера, а затем отправили в боевой отряд «Погоня» с оружием.

В зоне СВО он пробыл до 2023 года. После уехал в Польшу и остановился в городе Гданьск. На месте он устроился доставщиком еды, параллельно с этим начал обращаться за помощью к психиатру, жалуясь на симптомы депрессии.

Также у него завязались отношения с местным жителем Артемом. Тот был более состоятельным и брал на себя расходы за жилье и коммунальные услуги. Вместе молодые люди пробыли порядка полутора лет и расстались в конце весны 2025 года.

«Не решился отрезать ему яйца»

Но 24 июля Артем позвонил в полицию и рассказал о тяжелых побоях и ожогах, которые нанес ему экс-партнер.

«В минувший четверг в полицию позвонил мужчина, который сообщил, что был избит знакомым. Полиция занялась этим делом, изучая причиненные телесные повреждения и выясняя обстоятельства произошедшего», — сообщал журналистам пресс-секретарь коменданта городской полиции польского Гданьска.

Выяснилось, что 23 июля Егор предложил Артему встретиться. Хотя Егор и ранее избивал Артема, молодой человек не думал, что в этот раз его бывший партнер покажет свой садизм во весь рост.

Егор распылил перцовый баллончик в лицо Артема, связал его, отнял смартфон и заставил разблокировать экран. Он читал его переписку, периодически избивал, поджигал его газовой горелкой или наносил порезы ножом. Каждый раз, когда речь шла об изменах, Егор прижигал мошонку Артема.

«Я не решился его убить или отрезать ему яйца, но, возможно, их ампутируют», — написал Егор в последнем сообщении.

Прекратил пить таблетки

Известно, что незадолго до произошедшего Егор прекратил принимать назначенные ему медикаменты, ссылаясь на то, что они не помогают ему справляться с симптомами депрессии.

«Он мне раньше говорил, что слышит голоса в голове. Он говорил, что они говорят ему сделать что-то плохое. Но пока Егор принимал таблетки, он голоса не слышал. Насколько мне известно, после того как они с Артемом расстались, Егор перестал принимать необходимые лекарства», — рассказывал один из общих знакомых пары.

В переписке со знакомым Егор жаловался, что не нашел в Артеме той поддержки, в которой нуждался.

«Мне нужна была поддержка, хоть что-то живое. Именно в таком состоянии я встретил Артема — и это была моя ошибка», — писал Егор знакомому.

Тело Егора нашли на железнодорожных путях в Гданьске 25 июля.

