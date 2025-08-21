Переговоры Путина и Трампа на Аляске
21 августа 2025 в 12:55

Братья по оружию: маньяки-родственники изнасиловали и утопили женщину

Следственный эксперимент на месте преступления Следственный эксперимент на месте преступления Фото: t.me/su_skr39

В Калининградской области судимый мужчина сдал следствию своего брата, который вместе с ним изнасиловал как минимум двух женщин, одну из которых они утопили в водоеме. NEWS.ru рассказывает подробности этого криминального дела.

Покрывал младшего 12 лет

Правоохранительные органы Черняховска раскрыли серию тяжких преступлений, совершенных двумя братьями в 2012 году. Уголовное дело расследовало СУ СК по Калининградской области. Впервые сразу оба подозреваемых — ныне 36 и 42 лет — будут привлечены к ответственности.

Ранее, в 2013 году, к уголовной ответственности был привлечен только старший брат, скрывший причастность младшего и умолчавший о более тяжком преступлении, которое совершил в сговоре с родственником.

Утопил жертву изнасилования в ручье

Первое преступление было совершено 30 апреля 2012 года. Братья, тогда 23 и 29 лет, встретили в Черняховске 30-летнюю женщину в состоянии алкогольного опьянения, заманили ее под предлогом катания на мопедах и завезли в безлюдное место.

Там, угрожая ножом, они по очереди изнасиловали жертву, в том числе в неестественной форме. После преступления младший брат утопил женщину в ручье, чтобы скрыть следы. Тело было обнаружено случайно через полторы недели — 10 мая 2012 года.

Уже осенью того же года братья пошли на новое преступление. 6 сентября они ворвались в квартиру 34-летней женщины в Черняховске, избили и изнасиловали ее. Пострадавшая на следующий день обратилась в полицию. Преступники собрали вещи и скрылись из Калининградской области в Подмосковье, чтобы избежать наказания.

Старший пошел под суд

В 2013 году старший брат был осужден за изнасилование 34-летней женщины, но скрыл участие младшего и убийство 30-летней. Однако следственные органы УМВД и Следственный комитет продолжали работу по делу.

Под давлением неопровержимых улик старший брат раскололся и дал признательные показания. Уголовное дело в отношении обоих братьев направлено в суд, передает «Русский запад».

Следственный эксперимент проводился в Черняховске и у перекрестка трассы Калининград — граница с Литвой и дороги на Озерск. Один из братьев сообщил, что другой перерезал пояс у женщины, после чего отвел ее для совершения преступления.

Братья обвиняются по пп. «а, б» ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), пп. «а, б» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование) и п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Следствие призывает возможных выживших жертв преступлений 2005–2013 годов, особенно в Калининградской области, связаться со Следственным комитетом или полицией.

Дело рассматривается в Калининградском областном суде с 14 июля 2025 года, следующее заседание назначено на 11 сентября 2025 года. Фамилии обвиняемых не публикуются из-за характера преступлений — по закону это касается дел, связанных с сексуальными преступлениями.

