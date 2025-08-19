«Джинсовые мальчики» на службе педофила: за что сел продюсер из Омска

Менее 10 лет осталось сидеть в колонии продюсеру группы «Джинсовые мальчики» Сергею Грушевскому. В конце «десятых» руководителя детского бойз-бенда обвинили в педофилии. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой истории.

Учил целоваться в лифте

В апреле 2017 года в московской квартире задержали продюсера Сергея Грушевского. Уроженец Омска продюсировал бойз-бенд «Джинсовые мальчики», участники которого были несовершеннолетними. Один из солистов пожаловался матери, что Грушевский заставлял его учиться целоваться в лифте (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), пишет MK.RU.

«По факту оговор. Проработали бывших участников студии периода 2013–2015 годов (трех), уговорили подписать. Историю прорабатывали долго, искали и деньги, и связи. Кроме этих обиженных мам никто не сливал. Только продиктованный оговор, никаких свидетелей и компромата (через 10 месяцев отдали мои четыре компа, два багажника носителей, камеры, фотики и прочее). Партнер по студии А. — нехороший человек. Со мной единицы верных друзей. Грязи на мне нет», — жаловался Грушевский в переписке с омским медийщиком Виктором Корбом в марте 2018 года.

Но уже в мае сообщалось, что пострадавших в деле больше трех. На продюсера жаловались родители 20 детей. На момент совершения преступлений мальчикам было 9–12 лет.

Кроме того, о домогательствах мужчины рассказал и его племянник. Юные и повзрослевшие пострадавшие рассказывали, что продюсер появлялся перед ними голым и склонял к оральным ласкам.

Откуда сын?

Тем не менее на суде в защиту выступала мать Грушевского, которая настаивала, что ее муж интересовался исключительно взрослыми женщинами.

Тем временем в соцсетях отмечали, что мужчина никогда не был женат и для общественности до сих пор неизвестно, откуда у мужчины появился сын, которого он воспитывал в одиночку и сделал фронтменом «Джинсовых мальчиков».

Следили за педофилом почти год

Также про дело Грушевского писала руководитель проекта «Сдай педофила» Анна Левченко. По ее словам, инициатором дела стала Оксана Пушкина, занимавшая тогда кресло депутата в Госдуме. К ней обратилась ее подруга Тина Костикова и сообщила о педофилии в детском музыкальном коллективе. Пушкина перенаправила женщину в профильное НКО.

«Мы встретились с Тиной и два часа восстанавливали информацию по крупицам. Было ясно, что доказательств мало, а свидетели из музыкальной среды не очень-то и хотят говорить. Только Тина отважилась. Я обратилась к сотрудникам главного управления уголовного розыска МВД России», — рассказывала Левченко в своем блоге.

По словам активистки, за Грушевским следили почти год, собирая доказательства его преступных действий.

Приговор для растлителя

В 2018 году Мещанский районный суд приговорил Грушевского к 17 годам строгого режима с ограничением свободы сроком на два года. Также Грушевский был лишен права заниматься педагогической деятельностью в музыкальной сфере сроком на 10 лет.

В ответ мужчина заявил, что мог бы не приезжать в суд, поскольку его доводы так и не были учтены. Грушевский утверждал, что его хотели убрать из шоу-бизнеса некие злопыхатели, чтобы заполучить его проект.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Насиловал еще в 90-х?

На деле же проект «Джинсовые мальчики» не был популярным, хотя, переехав в Москву, Грушевский оброс связями и даже уговорил таких артистов, как Владимир Левкин и Рома Жуков, записать с ними треки. Но спроса на коллектив не было. Параллельно Грушевский зарабатывал на радио и продюсировал другие проекты. В том числе сопровождал подростка Владимира Чернокликова в шоу «Голос.Дети» на Первом канале.

Под публикациями о деле против Грушевского распространялся текст, автор которого объяснял, что «Джинсовые мальчики» — это всего лишь трибьют-проект группы «Бэтмэн», которую мужчина делал с детьми в Омске. На местных концертах эта группа собирала аншлаги, но за пределами региона так и не прославилась.

На заре девяностых группа исполнила песню с незамысловатым, но слишком сексуализированным припевом: «Джинсовые мальчики кусают пальчики, джинсовым девочкам глядят на коленочки». При этом самому старшему участнику коллектива было всего 13 лет.

Автор этого текста утверждал, что о домогательствах Грушевского ему рассказывал в 2003 году Виталий Ларичев, бывший участник группы «Бэтмэн». По словам автора, Грушевский заставлял своих подопечных называть его «папочкой», а он называл школьников «мои девочки».

Подтвердить эти словам оказалось невозможным, поскольку в том же 2003 году Виталий Ларичев, на которого ссылается автор, был зарезан супругой в пьяной ссоре.

