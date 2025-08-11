Девочки против Боба Джека: экс-продюсера Самбуки ждет уголовное дело?

В фан-сообществе певицы Кати Самбуки появились подробности об уголовном разбирательстве против ее экс-продюсера и бывшего мужа Боба Джека (настоящее имя — Тарас Долгов). Согласно опубликованной информации, мужчину обвинили в растлении 13-летней девочки. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

Охотница на педофила

Ранее NEWS.ru писал, что активистка Анастасия Даниленко намерена добиться уголовного наказания для продюсера Боба Джека. Она взяла интервью у блогера Ани HAWKA, которая рассказала, как вступала в интимную связь с мужчиной в возрасте 16 лет.

Даниленко утверждает, что у нее также есть показания и от других девушек, которые стали жертвами растления со стороны взрослого мужчины.

«Сейчас важно призвать других его жертв связаться со мной или со Следственным комитетом. Отклики были, есть, еще разбираю», — говорила Даниленко.

Известно, что Катя Самбука, которую промоутировал Боб Джек, стала его женой после того, как забеременела в 15-летнем возрасте.

«Мозг очень мягкий»

В сообществе «Катя Самбука, Боб Джек | Независимый критик 18+» в соцсети «ВКонтакте» появилось сообщение от пользователя с ником Гидеон Варарара. Девушка пишет, что ей было 13 лет, когда с ней связался Тарас Долгов.

«Мне было всего лишь 13 лет, в таком возрасте мозг очень мягкий и навязать и заговорить ребенка очень легко. Мы с ним списались, затем он позвал меня в Питер. Я согласилась. Была я там с 25 октября по 4 ноября. Это было ужасно, каждый день насилие, абьюз постоянный. Когда я уезжала оттуда, Тарас практически довел меня до слез», — пишет девушка.

По ее словам, общение с Тарасом продолжалось до декабря, но позже она прервала переписку. Теперь, уточнила девушка, ее мать написала заявление на мужчину.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«На Долгова Тараса Валентиновича написано заявление от моей матери. Грозит ему 10 лет, как сказали. Вряд ли он отделается или откупится на этот раз. <…> Тарас напрямую говорит, что он педофил, не отрицает этого. Я просто хочу, чтобы меня услышали, услышали другие девочки об этой ситуации», — пишет автор сообщения.

Также к публикации были приложены фотографии из квартиры, где, по словам девушки, ее насиловали, и скрины переписки, в которой девочка сообщает собеседнику, что ей 13 лет.

«А ты не хочешь на роль Барби?»

В ноябре 2024 года в том же сообществе опубликовала запись TikTok-блогер Wibonsai. Она сама лайкнула на странице Боба Джека несколько постов, после чего мужчина написал личное сообщение.

По словам блогера, Боб Джек сначала попросил ее посмотреть новый клип, а после начал делать комплименты несовершеннолетней пользовательнице.

«Он начал спрашивать, мои ли фотографии на странице. „А ты не хочешь на роль Барби в клипе?“ <…> Я его спросила про его возраст. Он спросил, имеет ли это значение, и спросил мой возраст. Я назвала. Я не являюсь совершеннолетней. И постоянно шлет эти скобочки, которые ставят взрослые люди», — рассказывает девушка.

После, продолжила она, Боб Джек попросил о видеозвонке, но девочка не захотела общаться. Мужчина, по ее словам, продолжает скидывать ей свои треки с откровенными кадрами и текстами. А после, отметила блогер, он предложил ей «занять место Кати Самбуки». В итоге девочка решила заблокировать мужчину.

