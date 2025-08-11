Девочки против Боба Джека: экс-продюсера Самбуки ждет уголовное дело?

В фан-сообществе певицы Кати Самбуки появились подробности об уголовном разбирательстве против ее экс-продюсера и бывшего мужа Боба Джека (настоящее имя — Тарас Долгов). Согласно опубликованной информации, мужчину обвинили в растлении 13-летней девочки. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.
Охотница на педофила
Ранее NEWS.ru писал, что активистка Анастасия Даниленко намерена добиться уголовного наказания для продюсера Боба Джека. Она взяла интервью у блогера Ани HAWKA, которая рассказала, как вступала в интимную связь с мужчиной в возрасте 16 лет.
Даниленко утверждает, что у нее также есть показания и от других девушек, которые стали жертвами растления со стороны взрослого мужчины.
«Сейчас важно призвать других его жертв связаться со мной или со Следственным комитетом. Отклики были, есть, еще разбираю», — говорила Даниленко.
Известно, что Катя Самбука, которую промоутировал Боб Джек, стала его женой после того, как забеременела в 15-летнем возрасте.
«Мозг очень мягкий»
В сообществе «Катя Самбука, Боб Джек | Независимый критик 18+» в соцсети «ВКонтакте» появилось сообщение от пользователя с ником Гидеон Варарара. Девушка пишет, что ей было 13 лет, когда с ней связался Тарас Долгов.
«Мне было всего лишь 13 лет, в таком возрасте мозг очень мягкий и навязать и заговорить ребенка очень легко. Мы с ним списались, затем он позвал меня в Питер. Я согласилась. Была я там с 25 октября по 4 ноября. Это было ужасно, каждый день насилие, абьюз постоянный. Когда я уезжала оттуда, Тарас практически довел меня до слез», — пишет девушка.
По ее словам, общение с Тарасом продолжалось до декабря, но позже она прервала переписку. Теперь, уточнила девушка, ее мать написала заявление на мужчину.
«На Долгова Тараса Валентиновича написано заявление от моей матери. Грозит ему 10 лет, как сказали. Вряд ли он отделается или откупится на этот раз. <…> Тарас напрямую говорит, что он педофил, не отрицает этого. Я просто хочу, чтобы меня услышали, услышали другие девочки об этой ситуации», — пишет автор сообщения.
Также к публикации были приложены фотографии из квартиры, где, по словам девушки, ее насиловали, и скрины переписки, в которой девочка сообщает собеседнику, что ей 13 лет.
«А ты не хочешь на роль Барби?»
В ноябре 2024 года в том же сообществе опубликовала запись TikTok-блогер Wibonsai. Она сама лайкнула на странице Боба Джека несколько постов, после чего мужчина написал личное сообщение.
По словам блогера, Боб Джек сначала попросил ее посмотреть новый клип, а после начал делать комплименты несовершеннолетней пользовательнице.
«Он начал спрашивать, мои ли фотографии на странице. „А ты не хочешь на роль Барби в клипе?“ <…> Я его спросила про его возраст. Он спросил, имеет ли это значение, и спросил мой возраст. Я назвала. Я не являюсь совершеннолетней. И постоянно шлет эти скобочки, которые ставят взрослые люди», — рассказывает девушка.
После, продолжила она, Боб Джек попросил о видеозвонке, но девочка не захотела общаться. Мужчина, по ее словам, продолжает скидывать ей свои треки с откровенными кадрами и текстами. А после, отметила блогер, он предложил ей «занять место Кати Самбуки». В итоге девочка решила заблокировать мужчину.
