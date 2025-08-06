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06 августа 2025 в 10:26

Экс-мужу Кати Самбуки пригрозили делом о педофилии

Активистка Даниленко пригрозила экс-мужу Кати Самбуки делом о педофилии

Боб Джек Боб Джек Фото: Социальные сети

Активистка Анастасия Даниленко в беседе с NEWS.ru заявила, что намерена добиться возбуждения уголовного дела против продюсера Боба Джека, известного по работе с певицей Катей Самбукой. Даниленко заявила, что сейчас ищет девушек, которые в юношестве могли стать жертвами растления со стороны мужчины. Ранее она взяла интервью у 17-летней блогерши Ани HAWKA, которая рассказала о сексуальных отношениях с Бобом Джеком.

Сейчас важно призвать других его жертв связаться со мной или со следственным комитетом. Отклики были, есть, еще разбираю, — заявила Даниленко.

Активистка также поделилась, что Боб Джек прислал ей досудебную претензию, требуя удалить видео интервью с Аней HAWKA.

Известно, что Катя Самбука забеременела от Боба Джека, когда ей было 15 лет. Спустя 10 лет отношений девушка сбежала от экс-супруга вместе с ребенком и рассказала, что постоянно подвергалась насилию со стороны продюсера.

Ранее Анастасия Даниленко рассказывала, как добилась возбуждения уголовного дела против своего отца, который насиловал ее и двух ее сестер все детство. Мужчину приговорили к 20 годам колонии.

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