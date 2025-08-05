Любитель девственниц: экс-мужа Кати Самбуки обвинили в педофилии

Активистка Анастасия Даниленко заявила, что намерена посадить продюсера и бывшего мужа Кати Самбуки Боба Джека. Она обвинила мужчину в педофилии. NEWS.ru рассказывает, как объявили войну режиссеру откровенных шоу из нулевых.

«Фашизм получит во все дыры»

Боб Джек стал известен в нулевых, когда начал снимать фильмы для взрослых. Именно в его проекте снялась звезда «Дома-2» Елена Беркова до того, как пришла в популярное реалити-шоу. А его главным продюсерским проектом стала Катя Самбука. Девушка, которая забеременела от него в 15 лет. Тогда мужчина женился на ней и решил эксплуатировать в образе нимфетки.

Катя гастролировала по ночным клубам России с программой «Фашизм получит во все дыры». Боб Джек наряжал молодую супругу в форму нацистского офицера. На одной из рук у Кати была красная повязка со свастикой. По сюжету шоу, Катя на сцене была изнасилована другими девушками, которые исполняли роли борцов с деструктивной идеологией.

В 2015 году Катя сбежала от своего супруга с ребенком и рассказала, что долгое время Боб Джек избивал ее.

«Как будто девственности тебя лишаю»

Анастасия Даниленко взяла интервью у блогерши Ани HAWKA, которая стала подопечной Боба Джека в 2023 году. Девушка призналась, что списалась с мужчиной, когда ей еще не было 16 лет. Но сама она солгала ему, что возраст согласия наступил. Однако мужчина ответил, что для него Аня «уже старая».

«Мы начали общаться, но я ему сказала, что мне 16. Я думала, его смутит, что мне 15, но он сказал, что я старая просто уже для него», — рассказывает Аня.

Но позже, по словам Ани, у них начались отношениях и работа над совместными проектами. Впервые, по словам девушки, он переспал с ней в отеле в Сочи, когда Ане уже исполнилось 16 лет.

«У него был фетиш самый отвратительный — вставлять по сухой. Я говорю: зачем ты это делаешь? Он такой: как будто бы я тебя лишаю девственности. Ну, это было больно», — рассказывает Аня.

Вместе они успели выпустить два клипа, после чего сильно поругались. Аня рассказывает, что после этого Боб Джек начал угрожать ей публикацией фото в обнаженном виде, которые он делал во время секса в отеле.

Любил быть первым

Аня рассказывает, что у ее возрастного любовника был фетиш не просто на девочек-подростков, но еще и на то, чтобы можно было выражать свои чувства к ним публично.

«Ему нравилось быть первым, типа, лишать девушек девственности. Он сравнивал меня всегда: „А вот она лучше, она меня на улице целовала при всех, даже мы ехали с ней в автобусе — она вот прям целовала, хотя и бабки всякие орали“. Я думаю, жесть, ему на тот момент, наверное, 49–50 лет где-то было. А девочке 12 лет, и это неадекватно, и когда мы с ним гуляли, он просил его тоже в людных местах обнимать, целовать. Я такая: ты чего, давай за угол зайдем», — рассказывает Аня.

Боб Джек Фото: Социальные сети

Изнасиловали в 13 лет

При этом Аня признается, что сейчас не нуждается в психологической помощи. Хотя опыт отношений с Бобом Джеком был негативным, она отмечает, что в ее жизни было и более жестокое насилие, но она не видит повода идти разбираться с этим в психотерапию.

Когда Ане было 13 лет и она жила в деревне Челябинской области, ее изнасиловал 16-летний подросток. Он пригласил девочку на какую-то вечеринку, которую проводили в квартире местного мужчины с инвалидностью.

«Мы зашли в какую-то хату к какому-то инвалиду. Там все пьяные валяются. Он мне дает стакан пива, приставляет нож к горлу и говорит: если ты не выпьешь, я зарежу тебя. Я говорю: режь. <...> Он затаскивает меня за волосы в комнату, начал мне по ребрам бить. И происходит процесс, я ору. Очнулся его друг и отогнал его», — делится Аня.

Боб Джек просит удалить видео

Спустя три дня после выхода интервью на канале Даниленко ей пришла досудебная претензия от Боба Джека с требованием удалить видео.

«Чтобы быть медийным, нужно что-то уметь. Не пиариться в негативном ключе на известных людях, а, скажем, снимать достойное кино, получать за это тематические награды, писать книги и картины, создавать треки, которые до сих пор в трендах ТикТока. В общем, во избежание дальнейших недоразумений рассчитываю на ваше понимание и профессионализм», — говорится в досудебной претензии Боба Джека, которую опубликовала Анастасия.

Даниленко ответила ему на это следующее: «Я вот кино не снимаю, но умею сажать людей. Подойдет?»

В разговоре с NEWS.ru Анастасия отметила, что сейчас продолжает искать девушек, которые могли пострадать от растления со стороны продюсера.

«Сейчас важно призвать других его жертв связаться со мной или со следственным комитетом. Отклики были, есть, еще разбираю», — написала активистка.

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