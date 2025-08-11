Усадьба педофила: православный поэт заставлял девочек играть в Гюльчатай

Примерно через 150 дней из колонии выйдет православный поэт Сергей Никологорский, которого обвинили в создании педофильского гарема под видом пансионата благородных девиц. Об истории этого растлителя в приближении его освобождения рассказала блогерша Timofeevna. NEWS.ru делится подробностями.

Девочек звал Мальвинами

Сергей Никологорский стал известен благодаря одному из двух своих сыновей — Косте. Мальчик в детстве стал трижды рекордсменом Книги рекордов России как самый юный перворазрядник и чемпион страны по шахматам. На федеральных телеканалах про семью Никологорского выпускали комплиментарные сюжеты.

Свою искомую фамилию Никологорский поменял уже во взрослом возрасте, объяснив это тем, что в обиде на родителей за развод. Тогда он решил взять себе фамилию, идентичную имени поселка, в котором он родился и вырос.

Там же он обустроил свою усадьбу, где вскоре решил открыть пансионат благородных девиц. Причем изначально он искал через объявления в газетах и соцсетях «юных дев и молодых людей с поэтическим талантом». Свой проект он называл «Дом поэта», но фактически на стипендию в усадьбе селились только девочки.

Своих учениц он называл Мальвинами. Он заставлял девочек заниматься гимнастикой и снимал эти занятия на камеру. Во время гимнастики он мог как бы в шутку потрогать девочку за ягодицу.

Скандал с Лолитой

В селе, где жили Сергей с женой и детьми, знали другую правду, которую не рассказывали в сюжетах на телевидении до некоторых пор. Мужчина растлевал девочек, но при этом прикрывался ортодоксальным пуританством.

Однажды, проходя мимо местного Дома культуры, где проходила дискотека для молодежи, он услышал из динамика песню группы «Руки Вверх!» «18 мне уже». Мужчина так разозлился, что подошел к магнитофону и со всей силы ударил по нему, чем вывел технику из строя.

Позже он напал на пьяную женщину с криком: «Гермафродитка!» Никологорского возмутило, что женщина курила и была в джинсах, а не в юбке.

Эта темная сторона мужчины раскрылась, когда Никологорского позвали в эфир ток-шоу певицы Лолиты Милявской «Без комплексов», которое выходило на Первом канале. Там он рассказал, что собирается жениться на бывшей ученице своего лицея.

«Я принялся красавицей с первого взгляда. И хотя было ей лишь 11 лет, я три года дарил ей цветы и наряды и стихи посвящал ей, как верный поэт», — декламировал свои стихи мужчина, сидя на одном диване с Лолитой.

Тут же он рассказал, как хотел расправиться с другой своей ученицей, которую он сделал своей наложницей, но та в итоге выбрала ровесника.

«И когда я приготовил кинжал для того, чтобы уничтожить ее и ее совратителя, меня остановила мысль о моей первой благочестивой и верной жене и моих прекрасных детях. Поэтому я вам всем, уважаемые господа, даю совет: имейте по нескольку жен, чтобы выбор был. Верных оставьте, позорных же выгоните вон», — говорил мужчина.

От минуты к минуте Милявская приходила в ужас от убеждений православного поэта и в итоге разразилась тирадой в адрес Никологорского. Лолита заявила, что для супруги мужчины нет никакой необходимости «нести крест» брака с этим мужчиной.

«Вы осудили Пушкина, Фета, Тютчева — всех поэтов в моем лице. Я Пушкин современности», — кричал Никологорский.

Играли в Гюльчатай

Разбирательства в отношении Никологорского начались после того, как в прокуратуру направили видео из архивов поэта, где тот заставлял учениц играть в Гюльчатай. Им надо было задрать юбку и кокетливо прикрыть ею лицо.

Позже появилась инициативная группа пользователей, которая была возмущена активной деятельностью Никологорского в Сети. Они начали писать поэту с аккаунтов, представляясь несовершеннолетними девочками.

В итоге в 2015 году поэт был приговорен к 12,5 года колонии. В его деле фигурируют три пострадавших лица. Все преступления происходили в его усадьбе во Владимирской области.

Когда мужчине предъявили обвинение, он заявил, что это «клеветнический заказ и удар по русскому православию и русской поэзии». Между тем медики признали поэта вменяемым, но нуждающимся в лечении из-за расстройства личности и сексуальных предпочтений.

