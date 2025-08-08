Родители бросили дочь на педофила: исповедь жертвы растлителя

Анастасии 26 лет, она работает психологом и успешно справляется с тревожно-депрессивным расстройством. Этот диагноз настиг ее спустя годы после того, как она осознала, какое насилие ей пришлось пережить в раннем детском возрасте. NEWS.ru рассказывает историю девушки.

«Будто бы ты не дышишь»

Анастасия начинает свой рассказ с того, что ее родители часто ругались, иногда злоупотребляли алкоголем и не особо участвовали в ее воспитании. Девушка признается, что в какой-то момент взяла на себя роль взрослой в доме, как это часто бывает в семьях алкоголиков. Когда мама родила брата, она часто ухаживала за ним, готовила для семьи, решала бытовые вопросы. Жили они в то время в деревне.

Когда Настя перешла во второй класс, родители решили переехать в город, а дочку оставили на попечении у бабушки с дедом и других родственников. Настя чаще стала оставаться у маминой сестры, которая жила в гражданском браке с мужчиной.

«Он был значительно старше ее. Я его помню седым, мужчина уже в возрасте. И иногда я оставалась с ним, и как-то мы пошли в дом, где раньше жили мои родители. Это была, по-моему, осень. Грело солнышко, но было достаточно прохладно. Я помню даже, во что я была одета: свитер, какие-то штаны. И в какой-то момент этот мужчина стал меня трогать, рукой проводить между промежностей. Я помню этот страх, будто бы ты замираешь, будто бы ты не дышишь», — вспоминает девушка в интервью проекту «Несломленные».

После он попросил Настю никому не рассказывать о произошедшем. Насилие продолжалось до 13 лет.

Виновата тетя?

Анастасия вспоминает, что с течением времени мужчина стал меньше бояться, проявляя сексуальное внимание к девочке. Однажды он склонил супругу к сексу при том, что девочка находилась рядом с ними.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Мы находились в одной комнате, и они разложили диван, прикрылись одеялом и занялись любовью. Они, видимо, пытались от меня как-то это скрыть. Но для меня было достаточно все ясно. В определенный момент тетя вышла, он встает, прикрывает свои гениталии какой-то одеждой, а потом такой: „Ха, ты же это уже видела“. Убирает и начинает лезть ко мне», — вспоминает Анастасия.

Девушка признается, что долгое время считала виновной в ситуации именно тетю, которая не замечала нездорового внимания своего супруга.

«Для меня достаточно странно, что моя тетя об этом не догадывалась. Я внутренне ее до сих пор виню в этом. Твоя племянница уходит в другую комнату, проходит несколько минут, и туда уходит твой сожитель, потом он возвращается, и через время возвращается твоя племянница. И таких вот моментов очень много. Для меня достаточно странно не задуматься или хотя бы не спросить про это», — говорит Анастасия.

При этом девушка отмечает, долгое время она не считала, что эта ситуация как-то повлияла на нее. Она лишь перестала общаться со своей тетей. Но в 2023 году тетя умерла.

«Это был ужасный день, и я поняла, что мне плохо. Мысль о том, что я с ней не общалась, что я думала, что она виновна в этом... Я стала прокручивать абсолютно все эти события, и мне стало очень плохо», — рассказывает Анастасия.

Изо дня в день переживания отнимали жизненные силы. Анастасия дошла до первого психиатра и пожаловалась на суицидальные мысли, но тот ответил: «По вам не видно, что вы хотите умереть». Второй специалист оказался более компетентным и назначил адекватную терапию.

Сейчас умер и насильник Насти. И только в 20 лет девушка рассказала о пережитом насилии своей матери.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Ребенок как аксессуар»

Обсуждая историю Анастасии, психолог Татьяна Зайцева предположила, что именно смерть тети стала для девушки триггером тревожно-депрессивного расстройства, поскольку ее фигура брала на себя всю вину за происходящее.

«Ты говорила, что тетя умерла, и это открыло твою рану. Потому что исчезла фигура, которая на себя принимала вину. Но ты не виновата, и тетя не виновата. В этой ситуации фактически виноват мужчина взрослый, который понимал, что он растлевает маленького ребенка», — настаивает психолог.

Зайцева добавляет, что дети, пережившие сексуальное насилие в детстве, часто жалуются именно на обделенность вниманием со стороны взрослых, из-за чего педофилы и позволяли себе совершать преступления.

«У всех девочек, с которыми я работаю, есть внутреннее ощущение — почему вы не видите?! Это вот именно вопрос не про вину, а про невнимательность. Как будто бы ребенок просто бегает как некий аксессуар по квартире, и взрослые не видят, что с ним. Он всеми силами пытается показать, что у него проблемы, подойдите, поговорите. Я призываю, чтобы родители были более внимательны к своим детям и умели настраивать этот диалог. Детям очень важно чувствовать вот эту поддержку», — говорит Зайцева.

