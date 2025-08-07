«Трогал там, где не хотела»: родственник с шести лет растлевал девочку

Петербурженка Юлия Жондарева рассказала, как стала жертвой педофила, вхожего в ее семью. Насилие продолжалось годы, а эпизоды повторялись систематически, но растлитель так и остался безнаказанным. NEWS.ru рассказывает историю девушки.

«Развращал меня издалека»

История Юлии Жондаревой стала одной из множества, которые были представлены на сцене культурного центра «Скороход» в Санкт-Петербурге. Команда проекта «Тебе поверят» представила спектакль с историями девушек, переживших сексуальное насилие в детстве.

Юля делится, что впервые стала жертвой «сексуального внимания» со стороны взрослого еще в дошкольном возрасте. Она часто появлялась в гостях у своей родственницы Карины и ее супруга Дениса (имена изменены).

«Поначалу он развращал меня издалека: у них есть дача, там Денис показывал мне в тайне от Карины и бабушки журналы „с голыми тетями“. У нас было „тайное место“, где он их оставлял. Показывал мне „взрослые фильмы“ по телевизору, лежал со мной в обнимку, пока не было Карины», — рассказывает Юлия.

Уже тогда девочка понимала, что происходит что-то неправильное, но не могла противостоять напору взрослого. Юля не жаловалась на Дениса, но просила Карину не оставлять ее наедине со своим мужем, когда тот пьяный.

«Но она ушла. Я пыталась заснуть, а он включил пoрно и трогал меня там, где я не хотела, но не понимала, что я могу сделать в пять-шесть лет, оставаясь в одной квартире с пьяным Денисом», — объясняет Юлия.

Фотографировал голой, пока спала

Юлия вспоминает, что, когда ей было 10 лет, Денис перешел к более активному растлению. В том числе было непроникающее сексуальное насилие.

«Он показывает мне, как может засунуть в свой анyс крем для рук. Позже он сажает меня к себе на колени и мастурбирует мной. Потом я оказалась в бабушкиной спальне, где взрослый мужчина сделал 10-летней девочке кyннилингус», — рассказывает Юлия.

Однажды ночью девочка почувствовала, что мужчина попытался залезть ей пальцем в задний проход, но она дала ему отпор. Позже девочка узнала, что Денис фотографировал ее голой, пока она спала. Эти фотографии она удаляла из смартфона мужчины.

«Обещала поговорить»

Когда Юле было 12 лет, Денис показал ей презервативы и предложил воспользоваться ими.

«Я отшутилась. Это прекратилось. Возможно, я переросла его „любимый“ возраст», — рассказывает девушка.

Спустя четыре года девочка все-таки решилась рассказать о пережитом жене Дениса. Карина пообещала, что поговорит с супругом, но ничего не изменилось.

«Мне очень страшно за свою сестру, которой 16, и страшно за ту сестру, которой 8. Теперь мне 21, и я прекратила общение с этими родственниками. Иногда возникают воспоминания, как вспышки. Эти события повлияли на мою жизнь. Мне до сих пор больно и нужен психотерапевт, чтобы проработать это», — заключает девушка.

