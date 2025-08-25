Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Зоофил снимал детское порно: 200 девочек стали жертвами педагога-извращенца

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Латвии задержали 37-летнего педагога, который растлевал детей как в виртуальном мире, так и в настоящем. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом уголовном деле.

Девочки 5–12 лет

В Латвии учитель информатики на протяжении девяти лет, с 2016 по 2024 год, растлевал девочек в возрасте от 5 до 12 лет, передает издание LSM. В прошлом году полиция возбудила уголовное дело против педагога.

По данным следствия, подозреваемый склонил к тем или иным интимным практикам порядка 180 детей. Это касалось несовершеннолетних, которых мужчина находил в интернете, и тех девочек, кто оказывался с педофилом в непосредственной близости.

Звонил и просил раздеться

Наибольшая часть пострадавших была найдена педагогом в Сети. Мужчина находил девочек в интернете и завязывал с ними доверительные отношения. После он уговаривал их на видеозвонок, а в беседе просил их показывать нижнее белье и половые органы.

Параллельно с этим педофил вел запись экрана. При обыске полицейские изъяли из квартиры растлителя несколько носителей информации с соответствующими записями.

Тайно снимал на камеру

Некоторых девочек растлитель приглашал на прогулки и посиделки дома. Во время этих встреч он также домогался детей и снимал происходящее на видео.

«Проводя время вместе, он использовал девушек для производства порнографических материалов, тайно снимая на камеру обнаженные интимные части тела девушек», — рассказал начальник первого отдела полицейского департамента по борьбе с киберпреступностью Янис Маркунс.

Всего в ходе расследования было обнаружено 266 видеофайлов, снятых при прямом или косвенном контакте с потерпевшими.

«Ни дети, ни родители не обратились в полицию, когда эта информация стала известна в результате наших превентивных действий. Все родители были в шоке, когда узнали, что их ребенок подвергся сексуальному насилию», — признался Маркунс в интервью каналу LTV.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мужчина имеет педагогическое образование и до ареста работал преподавателем в образовательном учреждении. Благодаря своим личным качествам и коммуникативным навыкам подозреваемый смог подружиться с детьми и завоевать их доверие, благодаря чему они чувствовали себя в безопасности в его присутствии.

«Самое шокирующее, что да, он еще и выдавал себя за несовершеннолетнего, но зачастую в этом не было необходимости. Дети просто соглашались на это», — заявил представитель полиции.

В одном из случаев педофил подверг растлению девочку, которую оставили рядом с ним под присмотром.

Ищут жертв из других стран

Сейчас латвийская полиция сотрудничает с Европолом для работы с потерпевшими из других стран. Менее трети девочек, ставших жертвами растления, были из Латвии.

«57 из пострадавших детей были гражданами Латвии, четыре из них стали жертвами преступлений, совершенных лично, а остальные, более 120 детей, были гражданами иностранных государств», — рассказал Маркунс.

Он отметил, что у насильника было обнаружено не менее 5885 файлов, содержащих как материалы сексуального насилия над детьми, так и сцены сексуальных действий человека с животными. По инкриминируемым статьям учителю грозит пожизненный срок.

