Шакира восхитилась мультфильмом про животных и похвалила зоофилию Шакира по ошибке запостила восторженный сторис о зоофилии и рассмешила фанатов

Колумбийская певица Шакира решила поделиться впечатлениями от просмотра хитового мультфильма «Зверополис-2», но допустила роковую опечатку в посте в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Вместо названия сиквела на английском — Zootopia — звезда поставила восторженный смайлик рядом с надписью «зоофилия».

Подписчики Шакиры в запрещенной соцсети обратили внимание на неправильную подпись, мгновенно сделав из скриншота мем.

Шакира, не надо... Название пишется иначе, — попросили пощады фанаты.

При этом певица сама сыграла как в первом, так и второй части «Зверополиса». Она подарила свой голос поп-звезда Газелле, а впервой части картины в качестве саундтрека звучит ее сингл Try Everything.

Ранее стало известно о переносе даты показа полнометражного мультфильма «Симпсоны в кино 2». Премьера картины сдвинулась с 23 июля на 3 сентября 2027 года. Анонс сопровождался тематическим постером, на котором изображен раздосадованный Гомер Симпсон, выбрасывающий пончик и протыкающий себе ногу флагштоком с новой датой релиза.