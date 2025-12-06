ТИЭФ'25
06 декабря 2025 в 18:49

В США перенесли дату выхода второй части легендарного мультфильма

Дату выхода «Симпсоны в кино 2» перенесли с июля на сентябрь 2027 года

Фото: Supplied by FilmStills.net/www.FilmStills.net/Global Look Press
В США перенесли дату выхода нового полнометражного мультфильма «Симпсоны в кино 2», сообщает издание DiscussingFilm в соцсети Х. Премьеру сдвинули на два месяца — с 23 июля на 3 сентября 2027 года.

Премьера «Симпсонов в кино 2» перенесена на 3 сентября 2027 года, — говорится в публикации.

К посту приложен тематический постер с Гомером Симпсоном и непереводимой игрой слов, сочетающей фирменное выражение главного героя и название Дня труда в США, которое приходится на начало сентября. На картинке персонаж выбрасывает пончик и с раздосадованным лицом протыкает ногу флагштоком, на полотне которого написана новая дата премьеры.

О том, что в кино появится продолжение полнометражного фильма о Симпсонах, стало известно в сентябре, когда компания 20th Century Studios официально анонсировала сиквел. На официальной странице студии появился постер с изображением пончика и слоганом «Гомер возвращается за добавкой». Продолжение картины «Симпсоны в кино» выйдет в прокат спустя 20 лет после премьеры первого фильма. Полнометражный фильм «Симпсоны в кино» вышел в июле 2007 года и имел огромный коммерческий успех, собрав $536 млн в мировом прокате при бюджете в $75 млн.

