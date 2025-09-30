Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 14:53

«Симпсоны» возвращаются в кино спустя 20 лет: что известно, сюжет

Кадр из мультфильма «Симпсоны» Кадр из мультфильма «Симпсоны» Фото: Supplied by FilmStills.net/Global Look Press

Компания 20th Century Studios анонсировала новый полнометражный фильм о Симпсонах. Когда он выйдет, что известно о сюжете?

Что известно о новом фильме о Симпсонах

На официальной странице студии появился постер с изображением пончика и слоганом «Гомер возвращается за добавкой». Подробности сюжета новой картины пока не раскрываются. Продолжение картины «Симпсоны в кино» выйдет в прокат 23 июля 2027 года — спустя 20 лет после премьеры первого фильма, сообщила компания. Будет ли лента показана в России, неизвестно.

Первый полнометражный фильм «Симпсоны в кино» вышел в июле 2007 года и имел огромный коммерческий успех, собрав $536 млн в мировом прокате при бюджете в $75 млн. Режиссером выступил ветеран сериала Дэвид Сильверман. Сюжет фильма рассказывает о том, как Спрингфилд оказывается запертым под огромным стеклянным куполом после того, как Гомер случайно загрязнил городское озеро. В финале картины обычно молчаливая Мэгги произносит: «Сиквел?», намекая на возможное продолжение. Создания сиквела обсуждалось еще в 2014 году.

Почему «Симпсоны» такие популярные

«Симпсоны» — мультсериал, созданный Мэттом Грейнингом. Он выходит в эфир с 1989 года. Сюжет вращается вокруг семьи из Спрингфилда: Гомера, Мардж, их детей Барта, Лизы и Мэгги. «Симпсоны» являются самым продолжительным анимационным сериалом в истории телевидения. 28 сентября 2025 года состоялась премьера 37-го сезона шоу, а всего вышло почти 800 серий.

Семейство непутевого Гомера Симпсона быстро завоевало любовь публики. Гомер и Мардж порой в примитивной манере беззлобно шутили на тему политики, религии, образования, воспитания детей, семейных отношений и поп-культуры. Уже в 1990 году они выиграли свою первую премию «Эмми».

Вместе с популярностью мультика росло и число недовольных. Многие считали, что «Симпсоны» подают молодежи плохой пример для подражания, и даже экс-президент США Джордж Буш - старший в одной из речей заявил, что правительство страны будет стремиться укреплять семейные ценности, чтобы «сделать американские семьи меньше похожими на Симпсонов».

Кадр из мультфильма «Симпсоны» Кадр из мультфильма «Симпсоны» Фото: Supplied by FilmStills.net/Global Look Press

Мэтт Грейнинг сказал в одном интервью, что элемент провокации изначально был заложен в канву сюжета. С первых же серий Гомер Симпсон был чересчур груб и вспыльчив, Мардж Симпсон представляла собой заурядный пример домохозяйки, чьи интересы зачастую ограничены кухней. Их не лишенный харизмы сын Барт был показан непослушным подростком, которому скучно учиться, в то время как дочь Лиза — классический пример сноба, исповедующего противоречивые взгляды.

Все чаще к созданию серий начали привлекать звезд, которые озвучивали в мультфильме самих себя. В камео появлялись Ринго Старр и Пол Маккартни, Пол Ньюман, Базз Олдрин, Стивен Хокинг и Джулиан Ассанж. Мультсериал охватывал буквально все темы, так или иначе замеченные обществом. Высмеивая современные явления, «Симпсоны» сами стали явлением. Дошло до того, что в других мультсериалах появилась шутка «Это было в „Симпсонах“».

