«Союмультфильм» приватизировали? Что это значит, кто купил долю

Государство приватизировало киностудию «Союзмультфильм», пакет акций приобрел Сбербанк, сообщили в пресс-службе Минфина. Что это значит для киностудии, какие известны подробности?

Зачем приватизировали «Союзмультфильм»

Как передает РБК, ссылаясь на пояснительную записку к проекту поправок в закон о бюджете на 2025 год, поступления от продажи имущества, находящегося в федеральной собственности, вырастут на 1,12 млрд рублей, что в основном связано с приватизацией АО «Киностудия „Союзмультфильм“».

Минфин позже раскрыл, что сделка была осуществлена в пользу «Сбера».

«Покупателем данного пакета акций выступило ПАО „Сбербанк“. Увеличение поступлений от приватизации в федеральный бюджет было обеспечено в основном за счет поступления средств от данной сделки и составило 1,118 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева уточнила «Ведомостям», что права на «золотую коллекцию» «Союзмультфильма» не вошли в периметр сделки по приватизации киностудии. По ее словам, они принадлежат Госфильмофонду уже несколько лет, а сама киностудия обладает долгосрочной лицензией на управление ее правами.

Гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров оценил стоимость пакета акций кинокомпании с учетом прав на поддержку мультфильмов в 1,2–1,3 млрд рублей. В 2024 году «Союзмультфильм» отчитался о выручке в сообществе 624,3 млн рублей и чистой прибыли на уровне 170,2 млн рублей.

Юлиана Слащева Фото: Пелагия Тихонова/Агентство «Москва»

Как отмечает РБК, «Союзмультфильм» с 2009 года находился в плане приватизации и она планировалась в интересах «Сбера». Издание также пишет, что с конца апреля 2022 года сведения об учредителях компании скрыты. Доступ к сведениям об учредителях ограничен на основании закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». В 2021 году киностудия в рамках подготовки к приватизации была акционирована, собственником 100% акций выступало Росимущество.

Что входит в «золотую коллекцию» «Союзмультфильма»

«Союзмультфильм» — российская и советская киностудия, основанная в 1936 году. За время своего существования киностудия выпустила более 1500 мультфильмов в разных жанрах и художественных техниках: кукольной, пластилиновой и рисованной. Но главным образом бренд «Союзмультфильм» тесно ассоциируется с мультфильмами «золотой коллекции», в которую входит более 150 мультфильмов.

«Золотая коллекция» — собрание мультфильмов, которые относятся к классике анимационного жанра. В ней представлены лучшие работы отечественных режиссеров, художников-постановщиков и аниматоров. В коллекцию входят такие герои, как Крокодил Гена и Чебурашка, Винни-Пух и Пятачок, Малыш и Карлсон, попугай Кеша из «Возвращения блудного попугая», Маугли, Волк, Заяц из «Ну, погоди!» и многие другие.

