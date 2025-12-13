Популярный детский мультсериал уходит из России

Популярный детский мультсериал «Буба» уходит из России, передает Telegram-канал SHOT. Британская компания 3D Sparrow Group Limited, которая выпускала проект, не стала продлевать авторские права на персонажа.

Российский филиал студии в подмосковном Красногорске продолжает свою деятельность. В ближайшее время мультсериал может перестать быть доступным на видеоплатформах, а игрушки и другие товары с персонажем Бубой могут исчезнуть из продажи.

Главный герой мультсериала «Буба» — персонаж, напоминающий седого тролля или домового. Сюжет сериала сосредоточен на его забавных приключениях, а также на историях его друзей, которые вместе исследуют окружающий мир. Мультсериал впервые появился в 2014 году, и к настоящему моменту выпущено уже пять полных сезонов.

Ранее создательница британского шоу «Телепузики» Энн Вуд выразила критику в адрес современных детских передач на YouTube, назвав их пустыми. По ее мнению, такие ролики не развивают воображение детей и создаются лишь для того, чтобы занять их. Проблемы детского телевидения, по словам продюсера, начались, когда коммерческие телеканалы перестали обязывать вкладываться в детский контент, а ситуация усугубилась с появлением онлайн-платформ.