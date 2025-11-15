Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Создательница «Телепузиков» посмотрела детские шоу на YouTube и огорчилась

Создательница «Телепузиков» Вуд заявила о деградации детских шоу на YouTube

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Создательница британского шоу «Телепузики» Энн Вуд назвала современные детские передачи на YouTube пустыми. В комментарии The Guardian продюсер отметила, что такие ролики не развивают воображение и создаются как простой способ занять детей.

Мы теряем огромное количество информации, и никто не может ее смотреть, потому что это не считается важным, — подчеркнула Вуд.

Продюсер объяснила, что проблемы детского телевидения начались еще в 2003 году, когда коммерческие телеканалы перестали обязывать вкладываться в детский контент. По ее словам, ситуация только ухудшилась после появления онлайн-платформ, где контент выбирают не редакторы, а алгоритмы.

В работе над контентом для трех- и пятилетних есть свое искусство — нужно уметь выдерживать паузы, чтобы ребенок успевал воспринимать, — добавила Вуд.

Ранее платформа «VK Видео» обновила детский раздел: витрина «Детям» получила новый дизайн и улучшенную навигацию, адаптированные под восприятие ребенка. В верхней части страницы разместилась «карусель» с новыми и популярными релизами. Ниже расположены тематические подборки, а в блоке «Популярные каналы» собраны ведущие авторы и блогеры, чьи видео востребованы среди детей.

