Создательница «Телепузиков» посмотрела детские шоу на YouTube и огорчилась

Создательница британского шоу «Телепузики» Энн Вуд назвала современные детские передачи на YouTube пустыми. В комментарии The Guardian продюсер отметила, что такие ролики не развивают воображение и создаются как простой способ занять детей.

Мы теряем огромное количество информации, и никто не может ее смотреть, потому что это не считается важным, — подчеркнула Вуд.

Продюсер объяснила, что проблемы детского телевидения начались еще в 2003 году, когда коммерческие телеканалы перестали обязывать вкладываться в детский контент. По ее словам, ситуация только ухудшилась после появления онлайн-платформ, где контент выбирают не редакторы, а алгоритмы.

В работе над контентом для трех- и пятилетних есть свое искусство — нужно уметь выдерживать паузы, чтобы ребенок успевал воспринимать, — добавила Вуд.

