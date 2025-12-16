В Госдуме назвали точные сроки полной блокировки YouTube в России

Работу видеохостинга YouTube в России полностью остановят в течение ближайших 6–12 месяцев, заявил в интервью «Абзацу» депутат Госдумы Андрей Свинцов. Процесс будет представлять собой постепенные ограничения со стороны Роскомнадзора. Он пояснил, что причиной введения ограничений стало продолжение игнорирования платформой законодательства Российской Федерации. Также депутат обратился к россиянам с призывом использовать отечественные аналоги.

YouTube в России будет полностью ограничен. <...> Свой контент нужно продвигать на российских площадках или тех, которые не осуществляют действий против РФ и наших граждан. Определенные ограничения со стороны РКН также поступательно будут проводиться и впредь до полного выдавливания YouTube, — сказал Свинцов.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин высказал мнение, что в среднесрочной перспективе российские видеохостинги будут способны заменить YouTube. Он отметил, что американский сервис доминировал на рынке страны в 2010-х годах, но превратился в инструмент пропаганды.