Стало известно, заблокируют ли YouTube в России Гендиректор ИРИ заявил об отсутствии планов по блокировке YouTube в России

Планов по прекращению работы или полному запрету YouTube в России нет, заявил генеральный директор АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) Алексей Гореславский на встрече со студентами института «Первая академия медиа» РЭУ им. Г. В. Плеханова. По его словам, в этом нет необходимости.

Будет ли закрытие? А зачем? — сказал Гореславский

Помимо этого, он отметил, что наблюдается снижение интереса к контенту на этой платформе. Также эксперт подчеркнул важность развития отечественных социальных сетей и продвижения контента в них. Для популярных блогеров с большой аудиторией он рекомендовал сосредоточиться на российских платформах, таких как VK, Rutube и MAX. При этом допускается использование YouTube для части аудитории.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что отечественные видеохостинги могут заменить YouTube в среднесрочной перспективе. По его словам, американский сервис доминировал на российском рынке в 2010-х, но стал инструментом пропаганды.