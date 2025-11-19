Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 ноября 2025 в 19:52

Стало известно, заблокируют ли YouTube в России

Гендиректор ИРИ заявил об отсутствии планов по блокировке YouTube в России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Планов по прекращению работы или полному запрету YouTube в России нет, заявил генеральный директор АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) Алексей Гореславский на встрече со студентами института «Первая академия медиа» РЭУ им. Г. В. Плеханова. По его словам, в этом нет необходимости.

Будет ли закрытие? А зачем?сказал Гореславский

Помимо этого, он отметил, что наблюдается снижение интереса к контенту на этой платформе. Также эксперт подчеркнул важность развития отечественных социальных сетей и продвижения контента в них. Для популярных блогеров с большой аудиторией он рекомендовал сосредоточиться на российских платформах, таких как VK, Rutube и MAX. При этом допускается использование YouTube для части аудитории.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что отечественные видеохостинги могут заменить YouTube в среднесрочной перспективе. По его словам, американский сервис доминировал на российском рынке в 2010-х, но стал инструментом пропаганды.

