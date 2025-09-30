Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
30 сентября 2025 в 10:58

Погода в Москве во вторник, 30 сентября: в столицу пришли первые заморозки

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В Москве впервые с 3 мая ударили заморозки, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Какая погода в столице будет во вторник, 30 сентября, что прогнозируют в Санкт-Петербурге?

Какая погода в Москве сегодня, 30 сентября

Минувшей ночью в условиях малооблачной погоды в Москве ощутимо похолодало. По словам Тишковца, на опорной метеостанции ВДНХ столбик минимального термометра к шести утра показал минус 0,2 градуса. В центре города, на Балчуге, — плюс 2,6 градуса, в Тушино — плюс 0,8 градуса, в Строгино — плюс 2,2 градуса, в Бутово — минус 1,7 градуса.

«В Подмосковье практически повсеместно наблюдается слабоотрицательная температура. Самая низкая температура традиционно на местном полюсе холода — в Черустях, где ударили морозцы до минус 6 градусов. В Москве последний раз в этом году заморозки отмечались 3 мая (минус 0,2 градуса)», — написал синоптик.

Тишковец отметил, что вторник в плане погоды станет почти точным повторением вчерашнего дня.

«Благодаря южной периферии барического максимума москвичей ждет по-осеннему погожий денек. Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3–8 м/с. Температура воздуха — плюс 9–12 градусов. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 764 мм рт. ст. Наступило старое бабье лето, которое продолжится до конца недели», — рассказал он.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, небольшое потепление в Москве прогнозируется с четверга, 2 октября, однако показатель будет ниже нормы на 2 градуса.

«В среду воздух в Москву будет поступать сначала с востока, а в последующем даже с юго-востока. Поэтому чуть-чуть смягчатся дневные температуры. В четверг и пятницу прогнозируется 12–13 градусов. Но это все равно холодно, все равно температура ниже нормы на 2 градуса», — сказал он.

По его словам, не исключено, что в выходные дни максимальные температуры вырастут до 14 градусов. Такое значение ниже нормы уже на 1 градус.

Какая погода в Санкт-Петербурге сегодня, 30 сентября

По данным коллеги Тишковца Михаила Леуса, сегодня Санкт-Петербург будет под влиянием обширного барического максимума. В зоне его воздействия ожидается переменная облачность и полное отсутствие дождей.

Температура воздуха в городе составит плюс 10–12 градусов, в Ленинградской области — плюс 8–13 градусов. Ветер юго-западный, 2–7 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 780 мм рт. ст., что существенно выше нормы.

В среду, 1 октября, без осадков, ночью — минус 1 — плюс 1 градус, днем — плюс 10–12 градусов.

Читайте также:

Потерял семью и воспитал детей бывшей жены: как живет актер Роман Маякин

Директора МХАТа Кехмана сняли с поста? Что известно, кто возглавит театр

Индексация пенсий и пособий в 2026 году: на сколько повысят, когда будет

погода
прогнозы
новости
Москва
Санкт-Петербург
Анастасия Яланская
А. Яланская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российский вратарь рассказал о развитии футбола в Казахстане
Ледяные дожди и снежная каша под ногами: прогноз погоды в Москве в октябре
Жителя Крыма условно осудили за призыв к убийству русских в мессенджере
Киев уличили в отказе от поиска диалога и выборе милитаристского пути
Попросился в туалет: курьер-мигрант обманом пытался соблазнить школьницу
Подавший на Пугачеву в суд адвокат объяснил, почему направил два иска
В Кремле ответили на угрозы Киева по поводу дальнобойных ударов
Путин обратился с наилучшими пожеланиями к президенту Абхазии
В Кремле заявления Киева в адрес Москвы назвали бравадой
Песков сообщил о готовности России помочь в урегулировании в одном регионе
Песков заявил о многочисленных сторонниках России в Одессе и Николаеве
Турецкие рыбаки наткнулись на украинский безэкипажный катер
В Кремле раскрыли, какая страна ЕС давно участвует в конфликте на Украине
«Праздник футбола»: вратарь об ажиотаже вокруг игры «Кайрат» — «Реал»
Мощный взрыв в Пакистане попал на видео
В Кремле ответили на предложение ЕК по созданию «стены дронов»
«Просто использовали»: подавший в суд на Пугачеву о вечеринке Ивлеевой
В Кремле оценили результаты работы Лаврова на 80-й сессии Генассамблеи ООН
«VK Видео» запустил поддержку блогеров через опцию VK Donut
В Европе уличили фон дер Ляйен в незнании основ экономики
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста
Семья и жизнь

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.