Погода в Москве во вторник, 30 сентября: в столицу пришли первые заморозки

Погода в Москве во вторник, 30 сентября: в столицу пришли первые заморозки

В Москве впервые с 3 мая ударили заморозки, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Какая погода в столице будет во вторник, 30 сентября, что прогнозируют в Санкт-Петербурге?

Какая погода в Москве сегодня, 30 сентября

Минувшей ночью в условиях малооблачной погоды в Москве ощутимо похолодало. По словам Тишковца, на опорной метеостанции ВДНХ столбик минимального термометра к шести утра показал минус 0,2 градуса. В центре города, на Балчуге, — плюс 2,6 градуса, в Тушино — плюс 0,8 градуса, в Строгино — плюс 2,2 градуса, в Бутово — минус 1,7 градуса.

«В Подмосковье практически повсеместно наблюдается слабоотрицательная температура. Самая низкая температура традиционно на местном полюсе холода — в Черустях, где ударили морозцы до минус 6 градусов. В Москве последний раз в этом году заморозки отмечались 3 мая (минус 0,2 градуса)», — написал синоптик.

Тишковец отметил, что вторник в плане погоды станет почти точным повторением вчерашнего дня.

«Благодаря южной периферии барического максимума москвичей ждет по-осеннему погожий денек. Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3–8 м/с. Температура воздуха — плюс 9–12 градусов. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 764 мм рт. ст. Наступило старое бабье лето, которое продолжится до конца недели», — рассказал он.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, небольшое потепление в Москве прогнозируется с четверга, 2 октября, однако показатель будет ниже нормы на 2 градуса.

«В среду воздух в Москву будет поступать сначала с востока, а в последующем даже с юго-востока. Поэтому чуть-чуть смягчатся дневные температуры. В четверг и пятницу прогнозируется 12–13 градусов. Но это все равно холодно, все равно температура ниже нормы на 2 градуса», — сказал он.

По его словам, не исключено, что в выходные дни максимальные температуры вырастут до 14 градусов. Такое значение ниже нормы уже на 1 градус.

Какая погода в Санкт-Петербурге сегодня, 30 сентября

По данным коллеги Тишковца Михаила Леуса, сегодня Санкт-Петербург будет под влиянием обширного барического максимума. В зоне его воздействия ожидается переменная облачность и полное отсутствие дождей.

Температура воздуха в городе составит плюс 10–12 градусов, в Ленинградской области — плюс 8–13 градусов. Ветер юго-западный, 2–7 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 780 мм рт. ст., что существенно выше нормы.

В среду, 1 октября, без осадков, ночью — минус 1 — плюс 1 градус, днем — плюс 10–12 градусов.

Читайте также:

Потерял семью и воспитал детей бывшей жены: как живет актер Роман Маякин

Директора МХАТа Кехмана сняли с поста? Что известно, кто возглавит театр

Индексация пенсий и пособий в 2026 году: на сколько повысят, когда будет