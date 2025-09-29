Потерял семью и воспитал детей бывшей жены: как живет актер Роман Маякин

Звезда сериала «Триггер» Роман Маякин считается одним из самых востребованных российских актеров, однако его путь к славе сопровождался трагическими событиями. Что известно о жизни Маякина?

Чем известен Маякин

Роман Маякин родился 12 июня 1986 года в Ногинске в семье оператора АЗС и директора завода. Когда роман был подростком, семью начали преследовать беды. Первым ударом стал пожар в доме. Затем в автокатастрофе погибла его сестра. Вскоре завод отца сгорел, а самого Михаила Маякина убили, чтобы украсть крупную сумму. Через год после этого мать Романа заболела раком.

«За пять лет я потерял папу, маму и сестру. Была семья — и вдруг ее не стало», — говорил Маякин-младший.

Мать ушла из жизни, когда Роман был студентом Школы-студии МХАТ.

«Мама болела два с половиной года. Но она смогла меня дотянуть, доучить до четвертого курса. Я уже и подрабатывал в то время», — рассказывал артист.

Маякин отмечал, что пережитое горе во многом сформировало его как личность.

«Я не знаю, как бы сложилась моя жизнь, если бы мне не пришлось такое пережить. Поверьте мне на слово: темное заканчивается, а опыт, который вы приобретаете, может оказаться очень полезен», — пояснил он.

Роман захотел стать актером, когда влюбился в девушку, которая ходила в студию при ногинском театре. Маякин стал заниматься из-за нее в этой же студии и позже понял, что ему нравится сцена. После окончания Школы-студии МХАТ он стал сотрудничать с Московским академическим театром им. Моссовета.

Актер Роман Маякин в спектакле «Ladies Night. Только для женщин» Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Дебют Маякина в кино состоялся в 2006 году в фильме «Накануне осени». Популярность пришла к нему в 2014 году после выхода сериала «Сладкая жизнь». Затем артист снимался в проектах «Без границ», «Любимцы», «Идеальный враг», «Психологини», «Триггер», «Эпидемия», «Порт», «Любовницы», «Мой ангел», «Метод-2», «Давай найдем друг друга», «Хрустальная ловушка», «Контакт», «Без тебя», «С неба и в бой», «Конец света», «Любовники», «Наследство», «Мальдивы подождут» и других.

Что известно о личной жизни Маякина

Когда Роману Маякину был 21 год, он женился на бизнесвумен Еленой Кулевой. Она была старше его на пять лет и уже воспитывала троих детей от прошлых отношений.

«Сначала моей жене было очень тяжело со мной. Я был крайне неприятным человеком. Наверное, подсознательно я хотел таким образом проверить, насколько искренни ее чувства. Нам же всегда хочется, чтобы нас просто так любили, ни за что. Именно так к нам относятся родители, а мы потом пытаемся найти такую же абсолютную любовь», — рассказывал Маякин.

В 2011-м у супругов родился сын Михаил. В 2017 году пара рассталась. Маякин не комментировал развод, однако говорил о ревности Кулевой.

«Моя жена не актриса. Потому ей, наверное, сложно понимать, когда ее мужчина появляется с другой женщиной в довольно откровенных сценах. Например, посмотрев первую серию „Сладкой жизни“, жена спросила меня: „Рома, а что я скажу детям?“ Ревновала же она меня не к самой работе, а к тому, что у нас очень часто случаются романы на съемочных площадках. Конечно, она переживала, что я в кого-нибудь влюблюсь», — объяснял Роман.

Актер Роман Маякин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

После этого актер встречался с пиарщицей Софией Кофман. Также ему приписывали роман с актрисой Агатой Муцениеце. Сам Маякин говорил, что его забавляет, когда пресса пишет о его любовных связях с коллегами. Он отмечал, что не хочет связывать свою жизнь с актрисой.

С премьеры сериала «Контакт» Маякина сопровождала на мероприятиях журналистка Кристина Вайсберг. Впоследствии Кристина не раз публиковала в соцсетях снимки, где обнимает актера.

«Проснулся, посмотрел на любимую, какая она у меня красивая, и пошел счастливый на работу. Вообще, человек счастлив тогда, когда начинает о ком-то заботиться. Без фанатизма. Не спасать, а именно заботиться», — рассуждал Маякин.

Чем сейчас занимается Маякин

Роман продолжает творческую деятельность. В 2025 году с его участием вышли проекты «Виноделы», «Олдскул», «Искусство соблазна», «Злые люди». В производстве находятся картины «Законник», «Старый новый бывший», «Приговор», «Кулинарный техникум».

