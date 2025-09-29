Директора МХАТа Кехмана сняли с поста? Что известно, кто возглавит театр

Владимира Кехмана сняли с поста генерального директора МХАТ им. Горького, сообщил ТАСС со ссылкой на источник. Что известно об уголовном деле, по которому он проходит, кто возглавит театр вместо него?

Что известно об увольнении Кехмана из МХАТа, уголовное дело

При этом на официальном сайте учреждения Кехман все еще числится гендиректором.

«Владимир Абрамович Кехман снят с должности генерального директора МХАТ им. Горького», — заявил источник агентства.

Затем ТАСС опубликовал фотографию копии приказа Минкультуры РФ, где сказано, что Кехман освобожден от должности с 29 сентября. Согласно документу, он уволен в соответствии со статьей 279 ТК РФ «Гарантии руководителю организации в случае прекращения трудового договора».

Ранее Кехману предъявили обвинение в растрате при реконструкции старой сцены МХАТа, которую планировали открыть в октябре этого года, сообщало РИА Новости со ссылкой на источник. По данным агентства, сумма заключенного контракта составляла 927 млн рублей. Как писал NEWS.ru, расследованием занялись центральные аппараты СК и ФСБ, против Кехмана возбудили уголовное дело по статье 160 УК РФ (присвоение или растрата). Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. По месту жительства культурного деятеля прошли обыски. Следователи изъяли электронные носители информации и документацию. Общее количество материалов составило не менее четырех коробок.

Помимо этого, Кехман имеет задолженность по кредитам свыше 17,8 млрд рублей. Большая часть долгов тянется за ним еще с 2021 года, отмечает ТАСС.

Басманный суд Москвы в августе арестовал его имущество. Речь идет о коттедже и земельных участках в Московской области стоимостью более 90 млн рублей, а также о квартире в Москве за 160 млн рублей, жилье в Новосибирске и центре Санкт-Петербурга.

Здание Московского Художественного академического театра имени М. Горького Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Кто возглавит МХАТ им. Горького

На сегодня нет информации о том, кто возглавит МХАТ им. Горького вместо Кехмана. Минкультуры эту информацию не комментировало.

В июле писатель Захар Прилепин сказал NEWS.ru, что пока говорить о возможной смене руководства театра некорректно.

«Вы начинаете делить шкуру неубитого медведя. Я Владимира Кехмана знаю не близко, но мы работали вместе с ним над спектаклем „Настоящие“ в МХАТе. Это был, пожалуй, единственный спектакль такого крупного театра, где тема Донбасса, тема СВО была заявлена. <…> У нас есть компетентные органы, пусть они выносят свои резюме из своей работы и принимают какие-то решения. А при человеке свободном, живом и не осужденном начинать обсуждать, кто там что займет, это некорректно в любом случае», — сказал Прилепин.

Ранее также ходили слухи о возможном объединении МХАТ им. Горького и МХТ им. Чехова, который возглавляет Константин Хабенский с 2021 года. В связи с этим на место Кехмана начали прочить его.

Театральный критик Марина Райкина сообщила NEWS.ru, что из серьезных источников знает о желании объединить театры, но в случае если это произойдет, то ей будет «жаль Хабенского».

«Я считаю, что Константину надо очень серьезно заниматься своим театром и добиваться там успеха. Что касается МХАТа, допустим, это объединение можно объяснить историей. Когда-то МХАТ был един и неделим. Потом его разделили по аналогии на „мужской и женский“. Хочу сказать, что нынешний МХАТ им. Горького — это совершенно другой театр, другая площадка. И если произойдет слияние, мне будет очень жаль Константина Хабенского, потому что ему придется соединять два разных организма. На это нужны колоссальные усилия, нужна новая программа и много достаточно радикальных шагов», — сказала критик.

Читайте также:

Россияне будут жить до 120 лет? Что для этого нужно, обещания Голиковой

Индексация пенсий и пособий в 2026 году: на сколько повысят, когда будет

Как живет семья Михаила Круга после его смерти? Наследие, запрет песен