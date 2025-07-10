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10 июля 2025 в 19:18

Гендиректору МХАТ предъявили обвинение

Директору МХАТ Кехману предъявили обвинение в растрате

Владимир Кехман Владимир Кехман Фото: Павел Кашаев/Global Look Press

Генеральному директору МХАТ имени Горького и художественному руководителю Михайловского театра Владимиру Кехману предъявили обвинение в растрате при реконструкции старой сцены, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник. По его словам, бизнесмена не стали арестовывать, а лишь допросили и отпустили под подписку о невыезде.

Ему предъявлено обвинение в растрате, — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Кехман имеет задолженность по кредитам свыше 17,8 млрд рублей. Причем большая часть долгов «тянется» за ним еще с 2021 года. Шесть исполнительных производств из восьми касаются задолженности по кредитным платежам, не включая ипотеку.

До этого стало известно, что в рамках уголовного дела о растрате в МХАТ и по месту жительства Кехмана прошли обыски. В ходе следственных действий были изъяты электронные носители информации и документация, имеющая значение для расследования. Общее количество изъятых материалов составило не менее четырех коробок.

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