При обысках в МХАТ и у его директора Кехмана изъяли документы

При обысках в МХАТ и у его директора Кехмана изъяли документы

В Московском художественном академическом театре им. М. Горького и по месту жительства директора учреждения Владимира Кехмана прошли обыски в рамках уголовного дела о растрате, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. В ходе следственных действий были изъяты электронные носители информации и документация, имеющая значение для расследования.

Все изъятое доставлено в Главное следственное управление Следственного комитета России. Общее количество изъятых материалов составило не менее четырех коробок документов и иных носителей информации.

Ранее сообщалось, что Владимира Кехмана подозревают в растрате бюджетных средств при реконструкции сцены МХАТа. Сумма заключенного контракта составляла 927 млн рублей.

До этого сообщалось, что обыски прошли в доме первого заместителя мэра Красноярска Александра Мацака. Чиновник проходит свидетелем по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Как отметили в МВД, Мацак неоднократно снимал спецтехнику с маршрутов для личных целей, включая работы в элитном поселке Березовского района.