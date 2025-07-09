В дом руководителя МХАТа нагрянули с обысками Сотрудники СК России пришли с обысками к директору МХАТа Кехману

Сотрудники центрального аппарата Следственного комитета России пришли с обысками в дом руководителя МХАТ имени М. Горького и Михайловского театра Владимира Кехмана, сообщают «Известия». По информации издания, его подозревают в растрате бюджетных средств при реконструкции сцены МХАТа. Сумма заключенного контракта составляла 927 млн рублей.

Отмечается, что уголовное дело по статье 160 УК РФ было возбуждено по материалам ФСБ. Самого Кехмана не задержали, а лишь пригласили на допрос в СК в качестве свидетеля. При этом в деле фигурируют несколько неустановленных лиц. Кехман возглавляет МХАТ с 2021 года.

Ранее сообщалось, что обыски прошли в доме первого заместителя мэра Красноярска Александра Мацака. Чиновник проходит свидетелем по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Как отметили в МВД, Мацак неоднократно снимал спецтехнику с маршрутов для личных целей, включая работы в элитном поселке Березовского района.

До этого стало известно о проведении обысков в головном офисе ЗАО «Электрические сети Армении» в Ереване. Организация принадлежит российскому бизнесмену Самвелу Карапетяну, арестованному армянским судом по делу о публичных призывах к захвату власти. Одновременно следственные действия ведутся в доме гендиректора компании Нарека Карапетяна, который является племянником предпринимателя.