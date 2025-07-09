Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 июля 2025 в 15:44

В дом руководителя МХАТа нагрянули с обысками

Сотрудники СК России пришли с обысками к директору МХАТа Кехману

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники центрального аппарата Следственного комитета России пришли с обысками в дом руководителя МХАТ имени М. Горького и Михайловского театра Владимира Кехмана, сообщают «Известия». По информации издания, его подозревают в растрате бюджетных средств при реконструкции сцены МХАТа. Сумма заключенного контракта составляла 927 млн рублей.

Отмечается, что уголовное дело по статье 160 УК РФ было возбуждено по материалам ФСБ. Самого Кехмана не задержали, а лишь пригласили на допрос в СК в качестве свидетеля. При этом в деле фигурируют несколько неустановленных лиц. Кехман возглавляет МХАТ с 2021 года.

Ранее сообщалось, что обыски прошли в доме первого заместителя мэра Красноярска Александра Мацака. Чиновник проходит свидетелем по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Как отметили в МВД, Мацак неоднократно снимал спецтехнику с маршрутов для личных целей, включая работы в элитном поселке Березовского района.

До этого стало известно о проведении обысков в головном офисе ЗАО «Электрические сети Армении» в Ереване. Организация принадлежит российскому бизнесмену Самвелу Карапетяну, арестованному армянским судом по делу о публичных призывах к захвату власти. Одновременно следственные действия ведутся в доме гендиректора компании Нарека Карапетяна, который является племянником предпринимателя.

обыски
МХАТ
СК РФ
Владимир Кехман
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Минпромторг решил поставить ценам «вилку»
Составлен список артистов РФ, которые собирали деньги для Украины
Гардероб как способ заботы о себе: почему одежда больше, чем просто вещь
«Лед тронулся»: Райкина объяснила, почему Гергиева позвали в ЕС
Схватка крысы и стаи птиц за кусок хлеба попала на видео
Не осталось даже «попок»! Малосольные огурцы хрустящие
СК показал работу следователей на месте падения дронов в Курске
Итальянский теннисист Фоньини завершил карьеру
Назван размер скидки при покупке квартиры в новостройке за наличные
«Муж отпрашивается с СВО»: отец Блиновской раскрыл детали жизни дочери
Мерц впервые высказался о ситуации со взятием на прицел самолета ФРГ
В Бердянске мужчина увел женщину в подвал и изнасиловал
Рубио связал упадок НАТО с Украиной
Трампа предупредили об одной ошибке в роли миротворца
Известного футбольного тренера приговорили к тюремному сроку
Силуанов высказался о контроле за золотодобывающими компаниями
Главу районного ЖКХ задержали в Дагестане после массового отравления людей
Стала известна стоимость билетов «Аэрофлота» на рейсы Москва — Геленджик
Бордель в уазике: оборотни в погонах пропустили 19 вызовов, сношая мигранта
Белоруссия признала террористическим «правительство» Тихановской
Дальше
Самое популярное
Взрыв в ТЦ «Малина» в Рязани: что известно, теракт, граната
Общество

Взрыв в ТЦ «Малина» в Рязани: что известно, теракт, граната

Прорыв обороны, войска в котле: ситуация на фронтах СВО утром 8 июля
Общество

Прорыв обороны, войска в котле: ситуация на фронтах СВО утром 8 июля

Солдат ВС России попросил общественников о помощи из зоны СВО
Общество

Солдат ВС России попросил общественников о помощи из зоны СВО

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.