Армянские силовики ворвались в офис российского бизнесмена в Ереване Силовики проводят обыск в офисе ЗАО «Электрические сети Армении» Карапетяна

В Ереване проходят обыски в головном офисе ЗАО «Электрические сети Армении», сообщила ТАСС пресс-секретарь компании Наталья Сарджанян. Организация принадлежит российскому бизнесмену Самвелу Карапетяну, арестованному армянским судом по делу о публичных призывах к захвату власти.

С раннего утра здесь проводятся какие-то мероприятия. Мы не знаем, из какого ведомства эти люди, но нас не пускают в офис. Все сотрудники собрались у входа в здание, — сказала она.

По данным Sputnik Армения, одновременно обыски проходят в доме гендиректора компании Нарека Карапетяна. Он является племянником российского предпринимателя.

Ранее, 4 июля, Апелляционный суд Армении оставил бизнесмена Самвела Карапетяна под арестом. Защита бизнесмена отозвала апелляционную жалобу на решение суда, назвав судью Армена Даниеляна необъективным. Тем не менее апелляционный суд принял жалобу к рассмотрению и отказал в ходатайстве.

Карапетян был задержан 18 июня. Он добровольно покинул свой дом в сопровождении брата Карена и сел в автомобиль сотрудников армянской Службы национальной безопасности. Предприниматель не оказывал сопротивления при задержании. Ему предъявлено обвинение в публичных призывах к захвату власти после заявлений в поддержку Армянской апостольской церкви.