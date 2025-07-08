Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 июля 2025 в 08:49

Армянские силовики ворвались в офис российского бизнесмена в Ереване

Силовики проводят обыск в офисе ЗАО «Электрические сети Армении» Карапетяна

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Ереване проходят обыски в головном офисе ЗАО «Электрические сети Армении», сообщила ТАСС пресс-секретарь компании Наталья Сарджанян. Организация принадлежит российскому бизнесмену Самвелу Карапетяну, арестованному армянским судом по делу о публичных призывах к захвату власти.

С раннего утра здесь проводятся какие-то мероприятия. Мы не знаем, из какого ведомства эти люди, но нас не пускают в офис. Все сотрудники собрались у входа в здание, — сказала она.

По данным Sputnik Армения, одновременно обыски проходят в доме гендиректора компании Нарека Карапетяна. Он является племянником российского предпринимателя.

Ранее, 4 июля, Апелляционный суд Армении оставил бизнесмена Самвела Карапетяна под арестом. Защита бизнесмена отозвала апелляционную жалобу на решение суда, назвав судью Армена Даниеляна необъективным. Тем не менее апелляционный суд принял жалобу к рассмотрению и отказал в ходатайстве.

Карапетян был задержан 18 июня. Он добровольно покинул свой дом в сопровождении брата Карена и сел в автомобиль сотрудников армянской Службы национальной безопасности. Предприниматель не оказывал сопротивления при задержании. Ему предъявлено обвинение в публичных призывах к захвату власти после заявлений в поддержку Армянской апостольской церкви.

Армения
бизнесмены
обыски
аресты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Сети появились кадры драки в парламенте Армении
Российскому музыканту пригрозили снайперами на крыше
Стоматолог назвала причины комы ребенка после наркоза в Подмосковье
У летевшего в Москву российского самолета произошла течь топлива
«Ни рубля не вложили»: в АТА резко ответили Абхазии на критику туристов РФ
Королевская семья Британии: новости, террористы охотятся на Гарри и Меган
«Будут прятаться»: раскрыта судьба ТЦК на Украине после российских атак
«Земля горит под ногами»: в Японии высмеяли мольбы Зеленского к США
Бизнесмен из ХМАО незаконно наловил несколько тонн рыбы
Напавший с ножом на учителя россиянин вернулся домой после лечения
В АТОР раскрыли, сколько россиян пострадали из-за авиационного хаоса
Стали известны итоги встречи и. о. главы Минтранса с думскими фракциями
В петербургской подземке сняли с рельсов неисправный состав
В МГУ указали на место G7 после досрочного отъезда Трампа с саммита
Школьники посушили трусы на Вечном огне
Франкоязычные наемники замечены в боях за Поддубное
На Западе предложили включить в G7 Россию и Китай
На Украине рассказали об упорном нарушителе границы
«Срочно эвакуируйте»: блогер призвал родителей увозить детей с Украины
Журова раскрыла, почему Овечкину запретили давать интервью в России
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО
Власть

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО

Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!
Общество

Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.