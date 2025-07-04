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04 июля 2025 в 15:05

Апелляционный суд Армении оставил бизнесмена Карапетяна под арестом

Самвел Карапетян Самвел Карапетян Фото: Роман Шеломенцев/РБК/NEWS.ru

Апелляционный суд Армении оставил бизнесмена Самвела Карапетяна под арестом, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-секретаря судебного департамента страны Лиану Рафаелян. Российского предпринимателя обвиняют в публичных призывах к захвату власти.

Защита Карапетяна ранее отозвала апелляционную жалобу на решение суда о его аресте. Адвокаты назвали судью Армена Даниеляна необъективным. Тем не менее Апелляционный суд принял жалобу к рассмотрению и отказал в ходатайстве.

Карапетян был арестован 18 июня. Он добровольно покинул свой дом в сопровождении брата Карена и сел в автомобиль сотрудников армянской Службы национальной безопасности. Предприниматель не оказывал сопротивления при задержании. Ему предъявлено обвинение в публичных призывах к захвату власти после заявлений в поддержку Армянской апостольской церкви.

Позже адвокат Карапетяна Рубен Акопян сообщил, что двое сотрудников компании предпринимателя задержаны и арестованы после обысков, которые прошли в головном офисе «Ташира». Бизнесмену вменяют публичные призывы к захвату власти, но вину он не признает.

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