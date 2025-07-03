Адвокат Карапетяна рассказал подробности арестов после обысков в «Ташире» Адвокат Акопян: двое сотрудников «Ташира» задержаны и взяты под стражу

Двое сотрудников компании «Ташир» задержаны и арестованы после обысков, которые прошли в ее центральном офисе, рассказал ТАСС адвокат владельца компании, предпринимателя Самвела Карапетяна Рубен Акопян. Бизнесмену вменяются публичные призывы к захвату власти. Сам он вину не признает.

Двое сотрудников «Ташир» были задержаны, а потом и арестованы. Но поскольку я непосредственно не веду это дело, не могу представить более детальной информации, — сообщил юрист.

Говоря о сроках содержания под стражей сотрудников «Ташира», адвокат отметил, что обычно в таких случаях речь идет о двух месяцах. Он предположил, что в скором времени пройдут новые аресты.

Как правило, следователь запрашивает два месяца. Уверен, что на два месяца. Полагаю, что будут новые аресты, — сказал Акопян.

Ранее стало известно, что после обысков в офисе компании Карапетяна было возбуждено уголовное дело в отношении четырех человек. Уточняется, что двое из них уже находятся под стражей.

Как поясняли в СК Армении, обыски в компании предпринимателя проходили в рамках уголовного производства о неуплате налогов и отмывании денег. По данным следователей, соответствующие мероприятия затронули головной офис компании «Ташир».

Адвокат Арам Вардеванян назвал правовым абсурдом возбужденное в отношении бизнесмена уголовное дело. По его словам, Карапетяна обвиняют бездоказательно.