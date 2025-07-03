Два человека арестованы после обысков в офисе Карапетяна

Два человека арестованы после обысков в офисе Карапетяна СК Армении завел дела на четырех человек после обысков в компании Карапетяна

Уголовное дело в отношении четырех человек возбуждено после обысков в офисе компании арестованного предпринимателя Самвела Карапетяна, пишет РИА Новости со ссылкой на СК Армении. Уточняется, что двое из них уже находятся под стражей.

До этого адвокат Карапетяна Арам Вардеванян назвал правовым абсурдом возбужденное в отношении бизнесмена уголовное дело. По его словам, его подзащитного обвиняют бездоказательно. Карапетяну вменяют призыв к захвату власти в Армении.

Как поясняли в СК Армении, обыски в компании предпринимателя проходили в рамках уголовного производства о неуплате налогов и отмывании денег. По данным следователей, соответствующие мероприятия затронули головной офис компании «Ташир».

Ранее стало известно, что депутаты Национального собрания Армении проголосовали за закон, который позволит государству национализировать ЗАО «Электрические сети Армении» Карапетяна. Спикер Ален Симонян объявил, что законопроект, внесенный фракцией «Гражданский договор», поддержали 65 депутатов. 27 выступили против, несколько парламентариев воздержались.