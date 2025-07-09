У первого заммэра Красноярска прошли обыски

Обыски прошли в доме первого заместителя мэра Красноярска Александра Мацака, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, чиновник проходит свидетелем по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями.

По Мацаку дела уголовного нет пока еще. С утра действительно были у него по месту жительства обыски, он сейчас находится на допросе, и его допрашивают в качестве свидетеля, — сказал источник.

Речь идет о расследовании в отношении сотрудника специализированного автотранспортного предприятия города. Следствие установило, что в мае-июне 2022 года подозреваемый использовал служебную технику для проведения работ на территории загородного дома Мацака, причинив ущерб предприятию на сумму свыше 220 тысяч рублей.

В краевом главке МВД подтвердили факт возбуждения уголовного дела по части 1 статьи 285 УК РФ. Там отметили, что Мацак неоднократно снимал спецтехнику с маршрутов для личных целей, включая работы в элитном поселке Березовского района.

Ранее сотрудники СК и управления ФСБ России по Челябинской области провели обыски в офисах ПАО «Южуралзолото группа компаний» и на территории шахты «Центральная». Они прошли в рамках дел о нарушении правил эксплуатации промышленных объектов, промышленной безопасности и охраны окружающей среды.