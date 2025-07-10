Директор МХАТ Кехман задолжал банкам астрономическую сумму

Директор МХАТ им. М. Горького и художественный руководитель Михайловского театра Владимир Кехман имеет задолженность по кредитам свыше 17,8 млрд рублей, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Это стало известно в ходе следственных действий, связанных с уголовным делом о растрате при реконструкции старой сцены театра.

В банке исполнительных производств зарегистрировано восемь исполнительных производств против Кехмана. Шесть из них касаются задолженности по кредитным платежам, не включая ипотеку, а два связаны с другим исполнительным делом.

Ранее сообщалось, что Владимира Кехмана подозревают в растрате бюджетных средств при реконструкции сцены МХАТа. Сумма заключенного контракта составляла 927 млн рублей.

До этого стало известно, что обыски прошли в доме первого заместителя мэра Красноярска Александра Мацака. Чиновник проходит свидетелем по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Как отметили в МВД, Мацак неоднократно снимал спецтехнику с маршрутов для личных целей, включая работы в элитном поселке Березовского района.