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10 июля 2025 в 04:37

Директор МХАТ Кехман задолжал банкам астрономическую сумму

ТАСС: директор МХАТ Кехман должен банкам по кредитам порядка 18 млрд рублей

МХАТ им. Горького МХАТ им. Горького Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Директор МХАТ им. М. Горького и художественный руководитель Михайловского театра Владимир Кехман имеет задолженность по кредитам свыше 17,8 млрд рублей, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Это стало известно в ходе следственных действий, связанных с уголовным делом о растрате при реконструкции старой сцены театра.

В банке исполнительных производств зарегистрировано восемь исполнительных производств против Кехмана. Шесть из них касаются задолженности по кредитным платежам, не включая ипотеку, а два связаны с другим исполнительным делом.

Ранее сообщалось, что Владимира Кехмана подозревают в растрате бюджетных средств при реконструкции сцены МХАТа. Сумма заключенного контракта составляла 927 млн рублей.

До этого стало известно, что обыски прошли в доме первого заместителя мэра Красноярска Александра Мацака. Чиновник проходит свидетелем по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Как отметили в МВД, Мацак неоднократно снимал спецтехнику с маршрутов для личных целей, включая работы в элитном поселке Березовского района.

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