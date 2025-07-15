«Начинаете делить шкуру неубитого медведя»: Прилепин об увольнении Кехмана

Говорить о возможной смене руководства МХАТа имени Горького в связи с обвинениями его гендиректора Владимира Кехмана в растрате в настоящий момент некорректно, заявил NEWS.ru писатель Захар Прилепин в ходе пресс-конференции по случаю его недавнего 50-летнего юбилея. Он пояснил, что Кехмана пока не осудили, он жив и остается на свободе, а подобные рассуждения напоминают дележ шкуры неубитого медведя.

Вы начинаете делить шкуру неубитого медведя. Я Владимира Кехмана знаю не близко, но мы работали вместе с ним над спектаклем «Настоящие» в МХАТе. Это был, пожалуй, единственный спектакль такого крупного театра, где тема Донбасса, тема СВО была заявлена <…> У нас есть компетентные органы, пусть они выносят свои резюме из своей работы и принимают какие-то решения. А при человеке свободном, живом и не осужденном начинать обсуждать, кто там что займет, это некорректно в любом случае, — сказал Прилепин.

Ранее стало известно, что генеральному директору МХАТ имени Горького и художественному руководителю Михайловского театра Владимиру Кехману предъявили обвинение в растрате при реконструкции старой сцены. Бизнесмена не стали арестовывать, а лишь допросили и отпустили под подписку о невыезде.