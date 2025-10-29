Вместо Кехмана: кто такая Елена Булукова, возглавившая МХАТ им. Горького

Новым генеральным директором МХАТ им. Горького назначена Елена Булукова, сообщили в Министерстве культуры РФ. Что о ней известно, как складывается ее карьера?

Кто такая Елена Булукова

На посту руководителя театра Булукова заменила Владимира Кехмана, который был отправлен в отставку в конце сентября после начала расследования в его отношении.

«Лауреат премии правительства Российской Федерации в области культуры, мастер продюсерского факультета Российского института театрального искусства (ГИТИС), с мая 2021 года Елена Булукова занимала должность директора Государственного академического Центрального театра кукол им. С. В. Образцова», — сказано в сообщении Минкультуры.

Согласно данным из открытых источников, Булукова родилась 15 января 1968 года в Элисте (Калмыкия). Окончила финансово-экономический факультет Московского педагогического государственного университета и Всесоюзного заочного финансово-экономического института (ныне Финансовый университет при правительстве РФ).

Булукова работает в сфере культуры более 10 лет. Начала она в 2012 году с должности директора в фонде «Столица», где занималась социальными и культурными проектами. Организовывала мероприятия с участием известных личностей из мира культуры, вела инклюзивные проекты.

Также в ее послужном списке значатся Международный фестиваль русских зарубежных театров, IV Всемирная фольклориада и другие. А в 2017 году Булукова, будучи гендиректором Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Минкультуры, занималась развитием театральной программы «Большие гастроли». В 2019 году 267 театров показали более двух тысяч спектаклей во всех регионах России. В тот же год, объявленный Годом театра, Елена Булукова организовала Театральный марафон, в котором участвовали 160 площадок.

Елена Булукова Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

В ковидные годы под ее же руководством запустили проект «Большие гастроли-онлайн». Он собрал более 26 млн просмотров. Театры смогли показывать спектакли, а зрители — смотреть их из дома.

В мае 2021 года Булукова заняла пост директора Государственного академического Центрального театра кукол им. С. В. Образцова. За это время в театре появились новые сцены — в Образцовпарке и арт-клубе «Апломбов». Заработала детская студия, возобновил работу методический отдел, снова начал выходить профессиональный журнал «Театр чудес». Театр стал больше гастролировать — побывал в городах, где не был много лет, и впервые поехал в Улан-Удэ. СМИ пишут, что Елена проявила себя как эффективный кризисный менеджер.

Журналисты отмечают, что в МХАТ им. Горького перед Булуковой тоже стоит непростая задача — завершить глобальный ремонт сцены, начатый еще Кехманом.

За что Кехмана сняли с поста

Ранее Кехману предъявили обвинение в растрате при реконструкции старой сцены МХАТа, которую планировали открыть в октябре этого года, сообщало РИА Новости со ссылкой на источник. По данным агентства, сумма заключенного контракта составляла 927 млн рублей. Как писал NEWS.ru, расследованием занялись центральные аппараты СК и ФСБ, против Кехмана возбудили уголовное дело по статье 160 УК РФ (присвоение или растрата). Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. По месту жительства менеджера прошли обыски. Следователи изъяли электронные носители информации и документацию. Общее количество материалов составило не менее четырех коробок.

Помимо этого, Кехман имеет задолженность по кредитам свыше 17,8 млрд рублей. Большая часть долгов тянется за ним еще с 2021 года, отмечал ТАСС.

Басманный суд Москвы в августе арестовал его имущество. Речь идет о коттедже и земельных участках в Московской области стоимостью более 90 млн рублей, а также о квартире в Москве за 160 млн рублей, жилье в Новосибирске и центре Санкт-Петербурга.

В начале октября имя Кехмана пропало с официального сайта МХАТ им. Горького.

