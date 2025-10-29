Сын Усольцевых скрывает их побег? Новости о поисках семьи 29 октября

Сын пропавшей семьи Усольцевых Даниил Баталов дал противоречивые показания, что может говорить о том, что он скрывает побег родственников, пишут СМИ. Что об этом известно и что им за это грозит, как идут поиски Усольцевых 29 октября?

Что может скрывать сын семьи Усольцевых

NEWS.ru писал, что Баталов путался в деталях событий перед исчезновением семьи в тайге в Красноярском крае. Сначала родственник пропавших утверждал, что они пошли в поход вместе с туристической группой, инструктор которой отменил маршрут из-за погоды. Позже он признал, что никакой группы не было и семья отправилась в тайгу самостоятельно. Также Баталов объяснял задержку с началом поисков тем, что решил подождать два дня, прежде чем обращаться за помощью.

Блогер Александр Андрюшенков, участвовавший в поисках Усольцевых, сказал NEWS.ru, что, по его мнению, Баталов знал об их побеге.

«Реакция сына на меня была очень вызывающей. Он занял агрессивную позицию защиты. Мое предположение — сын знал обо всем, что это будет побег, и ни о чем не переживал. Он показывал своим поведением, что никакого горя не случилось. Предположим, человек еще не осознал произошедшее или верит в лучшее. Но когда я начал говорить о том, что это побег, сразу же последовала агрессивная реакция», — пояснил блогер.

Что может грозить сыну Усольцевых за сокрытие их побега

Адвокат Вадим Багатурия в беседе с NEWS.ru подчеркнул, что Даниилу не грозит наказание в случае сокрытия побега родителей.

«Если рассматривать вариант исчезновения как план семьи Усольцевых избежать каких-то проблем, то никакой ответственности у сына не наступает. Он ничего не нарушает таким образом. Согласно статье 51 Конституции, близкие родственники имеют свидетельский иммунитет, то есть не несут ответственности за отказ от показаний против родных», — пояснил он.

При этом против самих пропавших Усольцевых могут возбудить уголовное дело, если будет доказано, что они инсценировали свое исчезновение.

Сергей и Ирина Усольцевы Фото: Социальные сети

«Если кто-то из членов семьи Усольцевых сознательно сообщил ложные сведения о преступлении, например инсценировал нападение или смерть, это подпадает под статью 306 УК РФ (заведомо ложный донос). Максимальное наказание по ней — до шести лет лишения свободы, если при обмане создавались искусственные доказательства. А если кто-то получил страховые выплаты, пособия или иные деньги, ссылаясь на гибель или пропажу Усольцевых, действия могут квалифицироваться как мошенничество, в том числе по статьям 159.2 УК РФ или 159.5 УК РФ, где также предусмотрено лишение свободы», — заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев.

Кроме того, членов семьи Усольцевых могут наказать по статье 322 УК РФ. Он отметил, что ответственность по ней наступает в случае незаконного пересечения государственной границы вне установленных пунктов пропуска или без действительных документов.

Помимо этого, с Усольцевых могут взыскать компенсацию за расходы на поисково-спасательные работы.

«По закону поисково-спасательные работы финансируются из бюджета, и граждане не обязаны возмещать их стоимость. Но если следствие установит, что исчезновение [Усольцевых] было инсценировано, а обман повлек прямые затраты для государства, возможен гражданский иск о возмещении убытков», — отметил Русяев.

Как идут поиски Усольцевых 29 октября, последние новости

Поисковая операция продолжается, несмотря на сложные погодные условия — отмечаются заморозки и выпавший снег, что существенно усложняет работу спасателей и волонтеров. Руководитель отряда «Поиск пропавших детей имени Оксаны Василишиной» Светлана Торгашина объяснила, что главная мотивация для добровольцев — принцип.

«Здесь уже дело принципа, потому что за неделю поисков не нашли ни следов, ни вещей — ничего. Это типично для одного человека, когда у нас грибники уходят. А здесь двое взрослых, ребенок — плюс, вроде как, у них два рюкзака, один из которых, скорее всего, специально для Арины был», — сообщила Торгашина.

С начала поисков волонтеры и сотрудники МЧС обследовали десятки квадратных километров таежного массива, но до появления сведений о последней точке, где был активен телефон, поиски не приносили результата. Сейчас все ресурсы сосредоточены на установленных координатах, куда не заходили раньше — в семи километрах от поселка Кутурчин.

Поиски пропавшей семьи Усольцевых Фото: t.me/krksledkom*

Следственный комитет ранее опроверг версию о подготовке побега Усольцевых за границу c целью эмиграции. Пресс-секретарь СК по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова подчеркнула, что ведомство не обнаружило каких-либо свидетельств того, что семья намеревалась скрыться за рубежом.

Следствие придерживается версии несчастного случая. Несмотря на отсутствие улик и быстрый рост числа версий в Сети — от нападения животных до мистических причин — спасатели и волонтеры в первую очередь ориентируются на факты и объективные данные.

