Стало известно, в каком случае Усольцевым грозит уголовная ответственность

Членам семьи Усольцевых, пропавших в Красноярском крае, могут грозить уголовные статьи за мошенничество и заведомо ложный донос в случае инсценировки их исчезновения, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, квалификация преступления и строгость наказания будут зависеть от конкретных действий, которые могли быть совершены.

Если кто-то из членов семьи Усольцевых сознательно сообщил ложные сведения о преступлении, например инсценировал нападение или смерть, это подпадает под статью 306 УК РФ (заведомо ложный донос). Максимальное наказание по ней — до шести лет лишения свободы, если при обмане создавались искусственные доказательства. А если кто-то получил страховые выплаты, пособия или иные деньги, ссылаясь на гибель или пропажу Усольцевых, действия могут квалифицироваться как мошенничество, в том числе по статьям 159.2 УК РФ или 159.5 УК РФ, где также предусмотрено лишение свободы, — пояснил Русяев.

По его словам, членам семьи Усольцевых также может грозить наказание по статье 322 УК РФ. Он отметил, что ответственность по ней наступает в случае незаконного пересечения государственной границы вне установленных пунктов пропуска или без действительных документов.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что семью Усольцевых могут официально признать погибшей через полгода. Он пояснил, что такой небольшой срок обусловлен обстоятельствами.