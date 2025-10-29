Стало известно, что грозит сыну Усольцевых при сокрытии побега семьи Адвокат Багатурия: сыну Усольцевых не грозит наказание при сокрытии побега семьи

Сыну семьи Усольцевых, исчезнувшей в горах Красноярского края, не грозит наказание в случае сокрытия побега родителей, заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. По его словам, в этой ситуации родственник не столкнется с последствиями благодаря свидетельскому иммунитету.

Если рассматривать вариант исчезновения, как план семьи Усольцевых избежать каких-то проблем, то никакой ответственности у сына не наступает. Он ничего не нарушает таким образом. Согласно статье 51 Конституции, близкие родственники имеют свидетельский иммунитет, то есть не несут ответственности за отказ от показаний против родных, — пояснил Багатурия.

Ранее юрист Илья Русяев заявил, что с семьи Усольцевых могут потребовать возместить расходы на поисково-спасательные операции, если следствие докажет факт инсценировки исчезновения. По его словам, для предъявления финансовых требований нужно будет доказать умысел в действиях, которые привели к реальным затратам государственного бюджета.

Психолог Эльвира Жданова ранее заявила, что Усольцевы могли поехать в Тайгу под гипнозом. По ее словам, жена, которая, согласно СМИ, увлекалась эзотерикой, могла использовать гипнотические практики.