29 октября 2025 в 06:20

Юрист раскрыл, за что с Усольцевых могут потребовать компенсацию

Юрист Русяев: с Усольцевых могут потребовать компенсацию за траты на поиски

Cотрудники МЧС России на месте поиска семьи Усольцевых в тайге Красноярского края Cотрудники МЧС России на месте поиска семьи Усольцевых в тайге Красноярского края Фото: МЧС России

С пропавшей в горах Красноярского края семьи Усольцевых могут взыскать компенсацию за расходы на поисково-спасательные работы, если следствие докажет инсценировку их исчезновения, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, для предъявления финансовых претензий необходимо установить умышленный характер действий, повлекших реальные затраты государственного бюджета.

По закону поисково-спасательные работы финансируются из бюджета, и граждане не обязаны возмещать их стоимость. Но если следствие установит, что исчезновение [Усольцевых] было инсценировано, а обман повлек прямые затраты для государства, возможен гражданский иск о возмещении убытков. Взыскать деньги смогут только по решению суда, если будет доказано, что действия были умышленными и повлекли реальные расходы. Если выяснится, что это была тщательно продуманная инсценировка, тогда семье придется отвечать не только перед обществом, но и перед законом, — пояснил Русяев.

Он отметил, что отдельным вопросом станет судьба имущества Усольцевых, если кто-то из семьи будет официально признан погибшим и начнется процедура наследования. По его словам, «воскрешение» человека требует юридического пересмотра всех ранее принятых решений.

Если к моменту обнаружения семьи Усольцевых кто-то уже будет признан погибшим и начнется наследственное оформление, суд отменит решение об объявлении умершими, а имущество, перешедшее безвозмездно, придется вернуть, — резюмировал Русяев.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что семью Усольцевых могут официально признать погибшей через полгода. Он пояснил, что такой небольшой срок обусловлен обстоятельствами.

Красноярский край
юристы
происшествия
Россия
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
