Следователи опровергли одну из версий пропажи семьи Усольцевых В СК заявили, что Усольцевы не планировали эмиграцию и не покупали билеты

Следственный комитет опроверг версию о подготовке пропавшей в тайге семьи Усольцевых к эмиграции за границу, сообщила aif.ru пресс-секретарь СК по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова. Она подчеркнула, что ведомство не обнаружило никаких свидетельств намерения семьи скрыться за рубежом.

В СК проанализировали финансовую активность Усольцевых и установили, что с их счетов совершались обычные хозяйственные операции в пределах страны. Семья не осуществляла международных денежных переводов, не приобретала авиабилеты и продолжала заниматься планированием строительства собственного дома. Арбузова также отметила отсутствие у Усольцевых серьезных конфликтов, которые могли бы послужить мотивом для бегства.

Ранее волонтеры, занимающиеся поисками пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых, обнаружили в районе исчезновения кости диких животных и их следы. Один из добровольцев подтвердил, что во время поисковых работ участникам операции неоднократно встречались живые дикие звери. Охотник Василий Федюнин высказал предположение, что тела пропавших могли привлечь внимание хищников.