Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
23 октября 2025 в 09:48

Следователи опровергли одну из версий пропажи семьи Усольцевых

В СК заявили, что Усольцевы не планировали эмиграцию и не покупали билеты

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Следственный комитет опроверг версию о подготовке пропавшей в тайге семьи Усольцевых к эмиграции за границу, сообщила aif.ru пресс-секретарь СК по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова. Она подчеркнула, что ведомство не обнаружило никаких свидетельств намерения семьи скрыться за рубежом.

В СК проанализировали финансовую активность Усольцевых и установили, что с их счетов совершались обычные хозяйственные операции в пределах страны. Семья не осуществляла международных денежных переводов, не приобретала авиабилеты и продолжала заниматься планированием строительства собственного дома. Арбузова также отметила отсутствие у Усольцевых серьезных конфликтов, которые могли бы послужить мотивом для бегства.

Ранее волонтеры, занимающиеся поисками пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых, обнаружили в районе исчезновения кости диких животных и их следы. Один из добровольцев подтвердил, что во время поисковых работ участникам операции неоднократно встречались живые дикие звери. Охотник Василий Федюнин высказал предположение, что тела пропавших могли привлечь внимание хищников.

пропавшие
Красноярский край
семьи
поиски
СК РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме предсказали массовое возвращение уехавших из России артистов
В США объявили в розыск учительницу, совратившую старшеклассника
Политолог назвал предполагаемого организатора взрывов на НПЗ в Европе
ЗАЭС снова получит питание после ремонта стратегической ЛЭП
Юрист рассказал, понесут ли знаменитости наказание за взломанные аккаунты
В Госдуме нашли способ решить проблему повышения цен на продукты
Юрист ответил, могут ли продавцы устраивать самосуд за кражу товаров
Крамник подаст в суд из-за угроз после смерти американского шахматиста
ФСБ задержала и допросила россиянина, работавшего на Украину
В Подмосковье нашли тела супругов в доме с оккультными предметами
Как выбрать велосипед по росту: ищем комфортную модель для долгих прогулок
Домашний рецепт вяленых помидоров: польза, аромат и вкус в каждой банке
Над российским городом закрыли небо
Китай жестко ответил на требования Запада надавить на Россию
Число пострадавших при взрыве в Копейске приблизилось к 20
Текслер объявил 24 октября днем траура из-за взрыва в Копейске
Водителя автобуса задержали после попытки залезть под куртку ребенка
Никас Сафронов высказался о будущем искусства в эпоху развития ИИ
Россиянам рассказали о мерах поддержки молодежи в 2026 году
Путеводитель по Великобритании: топ мест, которые стоит увидеть
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Роскомнадзор отреагировал на заработавшие звонки в WhatsApp и Telegram
Общество

Роскомнадзор отреагировал на заработавшие звонки в WhatsApp и Telegram

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном
Власть

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.