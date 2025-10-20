На месте пропажи семьи Усольцевых обнаружили кости

В месте, где пропала семья Усольцевых в Красноярском крае, волонтеры нашли кости диких животных, а также их следы, сообщает Aif.ru. Один из волонтеров рассказал журналистам, что во время поисков также встречались живые дикие звери.

Видели сотни следов диких зверей, и самих зверей, причем не всегда живых, — рассказал волонтер.

Между тем охотник Василий Федюнин добавил, что тела Усольцевых могли привлечь внимание зверей. По его словам, в тех краях в последнее время замечали много медведей и волков.

Как ранее рассказали правозащитники из организации «Альтернатива», вариант того, что Усольцевых похитили для использования в качестве рабов, маловероятен. В эту версию сложно поверить, так как речь идет о нескольких пропавших людях, а не об одном человеке, считают они.

Между тем председатель добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев считает, что шансы найти семью Усольцевых станут выше после схода снега. По его словам, специалисты могут осуществить эффективную работу по поиску пропавших лишь после таяния снежного покрова.