Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
20 октября 2025 в 16:12

На месте пропажи семьи Усольцевых обнаружили кости

Aif.ru: на месте пропажи семьи Усольцевых волонтеры нашли кости диких животных

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В месте, где пропала семья Усольцевых в Красноярском крае, волонтеры нашли кости диких животных, а также их следы, сообщает Aif.ru. Один из волонтеров рассказал журналистам, что во время поисков также встречались живые дикие звери.

Видели сотни следов диких зверей, и самих зверей, причем не всегда живых, — рассказал волонтер.

Между тем охотник Василий Федюнин добавил, что тела Усольцевых могли привлечь внимание зверей. По его словам, в тех краях в последнее время замечали много медведей и волков.

Как ранее рассказали правозащитники из организации «Альтернатива», вариант того, что Усольцевых похитили для использования в качестве рабов, маловероятен. В эту версию сложно поверить, так как речь идет о нескольких пропавших людях, а не об одном человеке, считают они.

Между тем председатель добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев считает, что шансы найти семью Усольцевых станут выше после схода снега. По его словам, специалисты могут осуществить эффективную работу по поиску пропавших лишь после таяния снежного покрова.

семьи
пропажи
охотники
звери
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ИИ-рекламу «Золотого Граммофона» с российскими звездами разместили в Москве
Путин рассказал о курьезном случае на юбилее Михалкова
В Госдуме оценили инициативу РПЦ о праве голоса отца при аборте
Реанимация голубей подмосковными пожарными попала на видео
Названа возможная причина отказа Зеленского от вывода войск из регионов РФ
Подросток отомстила своему отчиму-насильнику спустя несколько лет
«Недоумение и зависть»: Сийярто описал реакцию ЕС на саммит Трампа и Путина
Блогеру хватило одной фразы для сравнения брачных отношений в России и США
Исследователи выяснили, какие машины чаще других пачкают птицы
В Музее нумизматики представили уникальную находку XVIII века
В СПЧ раскритиковали идею снизить возрастной порог за совершение диверсий
На Западе забили тревогу из-за слабости Европы
Врач рассказал, к чему может привести сдвиг графика
Мужчина выиграл в лотерею и проиграл семейное счастье
США стали получать намного меньше нефтепродуктов из Китая
BIM 2.0 и цифровые двойники: как выглядят «умные» стройки в регионах
Свирепые ветра и холод до -3? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Военэксперт назвал срок полного освобождения ДНР
Названы последствия возможной диверсии в Венгрии во время переговоров
На месте пропажи семьи Усольцевых обнаружили кости
Дальше
Самое популярное
Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября
Регионы

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября
Общество

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина
Общество

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.