В «Альтернативе» оценили вероятность похищения семьи Усольцевых в рабство

Вероятность похищения семьи Усольцевых, бесследно исчезнувшей в лесных массивах Красноярского края, с целью использования их в качестве рабочей силы крайне мала, заявила NEWS.ru юрист движения «Альтернатива» Арина Файрушина. По ее словам, в эту версию сложно поверить, так как речь идет о нескольких пропавших людях, а не об одном человеке.

Предположить, что семью похитили в рабство, довольно проблематично, потому как, конечно, это до сих пор практикуется, но похитить целую семью, чтобы потом ее эксплуатировать, неважно, трудовая это будет эксплуатация, сексуализированная, все-таки это не самый простой и не самый используемый путь. И вербовать тоже, пытаться уговаривать пойти на работу, неважно с какими даже хорошими условиями проживания, с переездом и прочим, целую семью, включая ребенка. Честно говоря, таких историй даже не было на моей практике. Поэтому я все-таки склонна осторожно относиться к этой версии, — подчеркнула Файрушина.

Ранее сообщалось, что активная фаза поиска семьи Усольцевых официально завершена. Все участники волонтерских мероприятий, задействованные в операции, покинули территорию поселка Кутурчин.