5 секретов опытных промысловиков: как охотиться на лося зимой

Секреты охоты на лося зимой — главные уловки и важные документы

Зимой в России открыт сезон на многих животных и птиц: от зайцев и куниц до глухарей и тетеревов. Особенно удачным считается промысел лося — крупного и осторожного зверя, следы которого отчетливо видны на снегу.

Где охотиться и как готовиться

Охотиться на сохатого зимой разрешено во многих регионах России: от Архангельской и Свердловской областей до Сибири и Дальнего Востока, обычно с октября-ноября по январь. Для легального промысла потребуются охотничий билет, разрешение на оружие, лицензия на добычу лося и путевка, если охота проходит в частных угодьях. Без этих документов охотника ждет серьезная ответственность — от штрафов до уголовного преследования.

Секреты охоты на лося зимой от бывалых

Опытные промысловики знают несколько уловок, которые передают из уст в уста.

Первый секрет — умение читать следы: перед лежкой они раздваиваются, что говорит о близости зверя. Бывалые охотники тропят лося в ветреную снежную погоду, когда шум маскирует их приближение. Еще один важный секрет охоты на лося зимой — скрадывание в местах кормежки, где животные обгрызают ветки молодых деревьев и оставляют свежий помет. Профи никогда не подходят к упавшему зверю напрямую — сначала убеждаются в его неподвижности с расстояния. Наконец, опытные охотники всегда обрезают оклад, делая загон компактнее для успешной облавы, проверяя при этом отсутствие выходных следов, чтобы убедиться, что зверь внутри периметра.

Зная наши секреты охоты на лося зимой, следуя этим проверенным советам и соблюдая законодательство, даже начинающий охотник повысит свои шансы на успешный промысел в зимний сезон.

