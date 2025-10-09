Гон лося в Хабаровском крае: особенности охоты и важные правила

Хабаровский край славится богатыми охотничьими угодьями и отличными возможностями для добычи крупного зверя. Густые леса, речные поймы и обширные территории создают идеальные условия для обитания лосей, что делает регион привлекательным местом для охотников со всей страны.

Для законной охоты на сохатого в Хабаровском крае потребуется подготовить пакет документов: охотничий билет, разрешение на добычу охотничьих ресурсов и документы на хранение и ношение оружия. Разрешение оформляется через управление охотничьего хозяйства, МФЦ или портал «Госуслуги» после уплаты госпошлины в размере 650 рублей и специального сбора.

Осенний сезон на лося открывается 15 сентября и продолжается до 10 января следующего года для всех половозрастных групп. Охота на лося на реву в Хабаровском крае проводится с 1 по 30 сентября, когда у самцов начинается период гона. Зимняя охота длится с октября по январь и имеет свои особенности.

В период гона самцы теряют обычную осторожность, активно ищут самок и метят территорию. Лоси издают характерные звуки — стон или рев, ломают ветки, вытаптывают землю и агрессивно реагируют на конкурентов. Наибольшую активность животные проявляют ранним утром и на закате, днем обычно молчат.

Тактика охоты на реву предполагает использование манка для имитации звуков соперника или самки. Охотники работают парами: один подает сигналы и создает шум, имитируя треск веток, а второй готовится к выстрелу. Важно правильно оценить возраст быка по голосу и не спугнуть зверя резкими движениями. Охота на лося на реву в Хабаровском крае требует терпения, поскольку самцы с самками неохотно покидают свою территорию.

Зимой лоси сбиваются в небольшие группы и держатся в густых зарослях. В этот период эффективна загонная охота, когда команда загонщиков направляет животное к стрелкам. Следы на снегу помогают выследить зверя, а места кормежки с обглоданной корой осин и берез указывают на присутствие сохатых поблизости.

