03 октября 2025 в 12:00

На «Госуслугах» появился сервис для жалоб на интернет

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

На сайте «Госуслуги» появилась возможность пожаловаться на управляющую компанию, если она мешает выбору провайдера интернета. К жалобе можно прикрепить документы, включая переписку с УК и ответы ведомств или организаций, сообщили в Минцифры РФ.

Сообщить о проблемах с подключением интернета в многоквартирном доме можно на Госуслугах. Если управляющая компания не дает жильцам дома выбрать провайдера, пожаловаться на это теперь можно на Госуслугах. Удобную форму на Платформе обратной связи запустило Минцифры, — говорится в сообщении.

Далее в прокуратуру будет направлен полный комплект документов. Обращение рассмотрят в течение 30 дней, в зависимости от проблемы. Следить за статусом его обработки также можно на «Госуслугах».

Ранее стало известно, что в России введут цифровую замену бумажному паспорту. На «Госуслугах» появится QR-код, который можно будет использовать вместо документа. В дальнейшем планируется расширить сферу применения цифровой альтернативы для использования в финансовых организациях. В дальнейшем планируется расширить сферу применения кода для использования в финансовых организациях, МФЦ, салонах сотовой связи, частных медицинских учреждениях и гостиницах.

