В России появится цифровая замена паспорту

В ближайшем будущем в сервисе «Госдоки» на портале «Госуслуги» появится функция генерации QR-кода, который можно будет использовать вместо бумажного паспорта, об этом сообщили в Минцифры РФ. Отмечается, что изначально им можно будет пользоваться в магазинах.

«Госдоки» — сервис в приложении «Госуслуг», с помощью которого сейчас можно поделиться сведениями о своих документах. Уже в ближайшем будущем в нем появится возможность создать QR-код, который в определенных ситуациях при желании можно будет предъявлять наравне с бумажным паспортом, — сказано в сообщении.

В дальнейшем планируется расширить сферу применения кода для использования в финансовых организациях, МФЦ, салонах сотовой связи, частных медицинских учреждениях и гостиницах.

Ранее депутат Брянской областной думы и председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов призвал заменить физические паспорта россиян на цифровые коды. Он добавил, что потеря бумажного документа приводит к большому количеству проблем, которые решила бы его электронная версия.