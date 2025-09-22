«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
22 сентября 2025 в 13:23

В России появится цифровая замена паспорту

На «Госуслугах» появится QR-код на замену паспорту

Фото: Стрингер/NEWS.ru

В ближайшем будущем в сервисе «Госдоки» на портале «Госуслуги» появится функция генерации QR-кода, который можно будет использовать вместо бумажного паспорта, об этом сообщили в Минцифры РФ. Отмечается, что изначально им можно будет пользоваться в магазинах.

«Госдоки» — сервис в приложении «Госуслуг», с помощью которого сейчас можно поделиться сведениями о своих документах. Уже в ближайшем будущем в нем появится возможность создать QR-код, который в определенных ситуациях при желании можно будет предъявлять наравне с бумажным паспортом, — сказано в сообщении.

В дальнейшем планируется расширить сферу применения кода для использования в финансовых организациях, МФЦ, салонах сотовой связи, частных медицинских учреждениях и гостиницах.

Ранее депутат Брянской областной думы и председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов призвал заменить физические паспорта россиян на цифровые коды. Он добавил, что потеря бумажного документа приводит к большому количеству проблем, которые решила бы его электронная версия.

Минцифры
Госуслуги
технологии
паспорта
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России рухнули акции одной из крупнейших компаний по продаже электроники
Уникальная операция спасла ребенка с редкой деформацией груди
Пропавшая в Таиланде россиянка снова исчезла и бросила дочь
Хреновина из зеленых помидоров за 20 минут — идеально в сезон простуд!
В ГД раскрыли, кто получит главную выгоду от конфискации активов России
Ургант показал редкое фото с дочерью
Обнаружена старейшая железная дорога со стандартной колеей
Адвокат высказался об идее лишать уклонистов приобретенного гражданства
«Давайте все будут бедными»: в РФ оценили идею урезать зарплаты главврачам
Признание государственности Палестины на Западе назвали недостаточным
Житель ЯНАО пойдет под суд за повторное вождение в нетрезвом виде
Появилось видео с машинами, провалившимися под дорогу в Китае
Диброва сделала неожиданное признание о жене Товстика
Потерявшего глаз и почти оглохшего бойца могут вновь отправить на СВО
В Госдуме предложили новые льготы для приемных детей участников СВО
Стало известно, когда цена за доллар взлетит выше 100 рублей
Сибирячка терроризирует соседей, обвиняя их в создании COVID
Разбойника-рецидивиста с ножом задержали в Подмосковье
В Москве побит температурный рекорд
Игрок Ночной хоккейной лиги скончался во время матча в Москве
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.