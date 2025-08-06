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06 августа 2025 в 05:20

Назван способ избавить россиян от ношения бумажных документов

Депутат Иванов призвал заменить паспорта россиян на цифровые коды

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Депутат Брянской областной думы и председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов призвал заменить физические паспорта россиян на цифровые коды. В разговоре с NEWS.ru он добавил, что потеря бумажного документа приводит к большому количеству проблем, которые решила бы его электронная версия.

Предлагаю создать уникальный цифровой код, удостоверяющий личность, позволяющий гражданам отказаться от постоянного ношения бумажных документов. Сегодня мы сталкиваемся с ситуацией, когда потеря паспорта для мужчин может обернуться неприятными последствиями, включая проверку по военному билету, а для женщин таких механизмов просто нет, — сказал Иванов.

Он уточнил, что потерявшие документы люди сталкиваются с бюрократией при их восстановлении, а в путешествиях по России необходимостью иметь при себе бумажные носители. По словам депутата, это причиняет большие неудобства.

На портале «Госуслуги» уже есть данные миллионов россиян, и логично использовать эту базу для создания надежного цифрового идентификатора. Уникальный код, доступный через приложение или СМС, сможет подтвердить личность человека в любой ситуации: при обращении в госорганы, покупке билетов или проверке документов. Мы не предлагаем отказаться от паспортов или других бумажных носителей. Речь идет о дополнительном удобном инструменте, который упростит жизнь гражданам и снизит риски, — добавил Иванов.

Ранее руководитель Министерства торговли РФ Антон Алиханов заявил, что российское руководство намерено выделить приблизительно $1,7 млрд (134 млрд рублей) на роботизацию. Средства будут направляться в эту сферу в течение следующих шести лет.

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