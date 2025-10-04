Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
04 октября 2025 в 12:30

Каждый охотник желает знать: лучшие места для утиной охоты в Подмосковье

Охота на утку осенью 2025 года в МО: сроки, лучшие угодья и способы охоты Охота на утку осенью 2025 года в МО: сроки, лучшие угодья и способы охоты Фото: Shutterstock/FOTODOM

Осень — идеальное время для утиной охоты в Московской области, когда молодняк окреп и готов к перелетам, а птица набрала нужный вес. Охота на утку осенью 2025 года в Московской области стартует со второй субботы августа и продолжается до 30 ноября, давая охотникам достаточно времени для увлекательного промысла. Правильная подготовка и знание угодий помогут сделать выход результативным и безопасным.

Особенности утиной охоты

Осенняя пора выгодно отличается от весеннего сезона: птицы сбиваются в крупные стаи, что облегчает их поиск, а плотное оперение делает утку более крупной добычей. Молодняк уже полностью оперился и готов к дальним перелетам, активно кормится на водоемах. Именно в этот период утка накапливает жировую прослойку, делая мясо особенно вкусным и питательным.

Утиное мясо привлекает не только вкусом, но и богатым составом: оно содержит витамины группы В, А (в два раза больше, чем другие виды мяса), Е, железо и селен. Белок утятины богат незаменимыми аминокислотами, а ненасыщенные жирные кислоты поддерживают работу сердца и мозга. Для мужчин особенно ценна способность утиного жира стимулировать выработку тестостерона.

Каждый охотник желает знать: лучшие места для утиной охоты в Подмосковье Каждый охотник желает знать: лучшие места для утиной охоты в Подмосковье Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Где поохотиться рядом с Москвой?

В Подмосковье действует более 37 охотничьих хозяйств. Лучшими угодьями считаются Истринское (30 тыс. га с Истринским водохранилищем), Бронницкое (53 тыс. га в 40 км от Москвы), Долголуговское (65 км по Щелковскому шоссе) и охотхозяйства Рузского района. Охота на утку осенью 2025 года в Московской области проходит на болотах, речных разливах и водохранилищах, где птица кормится и отдыхает.

Советы охотникам

На охоту берите ружье 12–16-го калибра с дробью № 3–7, патронташ, водонепроницаемую одежду камуфляжной расцветки, манки для приманивания, термос с горячим напитком и аптечку. Обувь должна быть непромокаемой и с утеплением.

Новичкам стоит начинать с опытным напарником, выбирать проверенные угодья и не пренебрегать маскировкой. Изучите повадки птицы: утки предпочитают небольшие водоемы для отдыха и перелетают на кормежку на рассвете и закате. Соблюдайте технику безопасности, не превышайте норм добычи и возьмите необходимые документы: разрешения на добычу охотничьих ресурсов и на ношение оружия, плюс охотничий билет.

Ранее мы рассказывали, как самостоятельно подготовить к зиме лодочный мотор.

Утиная охота
охота
советы
хобби
выходные
осень
Валентина Еремеева
В. Еремеева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Спецпредставитель Путина назвал ключевую фигуру плана Трампа по Газе
Доктор Мясников назвал четыре главных правила для долгой жизни
Турецкий город сотрясло от мощного взрыва на химическом заводе
Сын пропавших в Красноярском крае туристов поделился подробностями поисков
В ДНР нашли способ пробить водную блокаду Киева
Фаза Луны сегодня, 4 октября: работаем в саду, получаем награды
Известный стилист отказался осуждать покинувших Россию артистов
Эпидемиолог предупредил о надвигающейся на Россию волне заболеваемости
В МО рассказали, сколько БПЛА ВСУ было сбито российской армией за сутки
«Я не бандит»: мужчина услышал решение суда после попытки похитить девочку
Главное блюдо выходного дня: порадуйте близких польским супом
Яблочная поленица: уютная классика польской кухни
Каждый охотник желает знать: лучшие места для утиной охоты в Подмосковье
Российские военные нанесли мощный удар по важным для ВПК Украины объектам
Шестеро детей пострадали в ДТП с двумя фурами и пассажирским автобусом
Рубль укрепляется? Курс сегодня, 4 октября, что с долларом, евро и юанем
План Трампа по Газе одобрили единомышленники ХАМАС
Готовим татарскую пастилу Алю кагы из яблок — простой и натуральный десерт
Королевская семья Британии: последние новости, раскрыта правда о раке Кейт
Стало известно, какое наказание грозит разбившей виски на таможне россиянке
Дальше
Самое популярное
Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС
Мир

Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС

Забыла про кетчуп. Эта аджика стала королевой моих заготовок! Простая и вкусная аджика «Кобра»
Общество

Забыла про кетчуп. Эта аджика стала королевой моих заготовок! Простая и вкусная аджика «Кобра»

Цветок, который выживает в глине и под снегом! Посейте в октябре и забудьте до мая
Общество

Цветок, который выживает в глине и под снегом! Посейте в октябре и забудьте до мая

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.