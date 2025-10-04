Охота на утку осенью 2025 года в МО: сроки, лучшие угодья и способы охоты

Осень — идеальное время для утиной охоты в Московской области, когда молодняк окреп и готов к перелетам, а птица набрала нужный вес. Охота на утку осенью 2025 года в Московской области стартует со второй субботы августа и продолжается до 30 ноября, давая охотникам достаточно времени для увлекательного промысла. Правильная подготовка и знание угодий помогут сделать выход результативным и безопасным.

Особенности утиной охоты

Осенняя пора выгодно отличается от весеннего сезона: птицы сбиваются в крупные стаи, что облегчает их поиск, а плотное оперение делает утку более крупной добычей. Молодняк уже полностью оперился и готов к дальним перелетам, активно кормится на водоемах. Именно в этот период утка накапливает жировую прослойку, делая мясо особенно вкусным и питательным.

Утиное мясо привлекает не только вкусом, но и богатым составом: оно содержит витамины группы В, А (в два раза больше, чем другие виды мяса), Е, железо и селен. Белок утятины богат незаменимыми аминокислотами, а ненасыщенные жирные кислоты поддерживают работу сердца и мозга. Для мужчин особенно ценна способность утиного жира стимулировать выработку тестостерона.

Каждый охотник желает знать: лучшие места для утиной охоты в Подмосковье Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Где поохотиться рядом с Москвой?

В Подмосковье действует более 37 охотничьих хозяйств. Лучшими угодьями считаются Истринское (30 тыс. га с Истринским водохранилищем), Бронницкое (53 тыс. га в 40 км от Москвы), Долголуговское (65 км по Щелковскому шоссе) и охотхозяйства Рузского района. Охота на утку осенью 2025 года в Московской области проходит на болотах, речных разливах и водохранилищах, где птица кормится и отдыхает.

Советы охотникам

На охоту берите ружье 12–16-го калибра с дробью № 3–7, патронташ, водонепроницаемую одежду камуфляжной расцветки, манки для приманивания, термос с горячим напитком и аптечку. Обувь должна быть непромокаемой и с утеплением.

Новичкам стоит начинать с опытным напарником, выбирать проверенные угодья и не пренебрегать маскировкой. Изучите повадки птицы: утки предпочитают небольшие водоемы для отдыха и перелетают на кормежку на рассвете и закате. Соблюдайте технику безопасности, не превышайте норм добычи и возьмите необходимые документы: разрешения на добычу охотничьих ресурсов и на ношение оружия, плюс охотничий билет.

