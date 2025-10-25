Календарь рыбака и охотника на сезон осень-зима — 2025–2026

Осенне-зимний сезон 2025/26 года для рыбаков и охотников — время, когда природа щедро делится своими дарами, но требует особого внимания к правилам и срокам. Знание календаря, действующих запретов и лучших дней для клева поможет провести время на воде и в лесу максимально продуктивно и в рамках закона.

Почему осень и зима — золотая пора

Осень и зима традиционно считаются самыми урожайными сезонами для рыбаков и охотников по нескольким причинам. В осенний период рыба активно нагуливает жир перед зимовкой, стремясь запасти энергию на холодные месяцы, что делает ее более агрессивной и прожорливой. Хищники — щука, окунь, судак — начинают охотиться особенно активно, а мирная рыба сбивается в стаи и усиленно кормится. Для охотников осень — это сезон, когда открывается добыча на копытных, пернатую дичь и пушных зверей. Животные после летнего периода достигают пика упитанности, а самцы копытных входят в период гона, что делает их менее осторожными. Зимой рыбалка продолжается со льда, а охота на пушных зверей и хищников позволяет получить качественные трофеи.

Осенняя рыбалка: какая рыба клюет и когда

Правила рыбалки осень-зима — 2025 предусматривают соблюдение региональных ограничений и нерестовых запретов, которые могут действовать в разные сроки в зависимости от водоема. Октябрь — лучший месяц для ловли хищной рыбы. Щука и окунь отлично клюют на живца, блесны и воблеры, а жерех ловится исключительно на живца. Рыбу следует искать на глубине, так как с похолоданием она уходит с мелководья. Лучшие места для ловли — это затоки, устья рек, омуты и участки с корягами, где рыба прячется от течения.

В октябре вода продолжает остывать, и рыба окончательно перемещается на глубину. Рыбачить лучше с лодки, чтобы делать дальние забросы. Хищники активно кормятся перед ледоставом: щука, окунь, судак и налим клюют практически на любые приманки. Налим предпочитает ночную ловлю на лягушек или мясо рыбы. Для ловли сома используйте донные снасти, а ельца можно выудить на обычную удочку в небольших речках.

Календарь рыбака и охотника на сезон осень-зима — 2025–2026 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В ноябре начинается переход к зимней рыбалке. Теплолюбивая рыба уходит в спячку, но налим, голавль и щука продолжают активно клевать. С появлением первого льда активизируются окунь, судак и ерш. Важно помнить о технике безопасности на первом льду и не выходить на непрочный ледовый покров.

Зимняя рыбалка: запреты и особенности

Лучшие дни для рыбалки зимой 2025 года определяются не только лунным календарем, но и законодательными ограничениями на вылов в зимовальных ямах. С 1 октября 2025 года по 15–30 апреля 2026 года (в зависимости от региона) действует запрет на ловлю в местах зимних концентраций рыбы — зимовальных ямах. Эти ямы — глубокие участки рек и водохранилищ, где рыба скапливается для зимовки, и ее вылов может критически сократить популяцию.

В декабре теплолюбивые рыбы окончательно уходят в спячку, но хищники — налим, окунь, судак, щука — продолжают активный клев. Налима лучше ловить на червя, живца и мормышку, окуня — на червя или ручейника, а судака и щуку — на блесны. Щука предпочитает держаться на глубине и в устьях рек, судак обитает в омутах. Зимой суточная норма вылова в России составляет не более 5 кг рыбы на человека. Поэтому лучшие дни для рыбалки зимой 2025 года, как и размер трофея, каждому рыбаку лучше определять самостоятельно.

Правила рыбалки осень-зима — 2025 запрещают использование более 10 крючков на одного рыбака, разрешено применять до двух спиннингов или удочек. Запрещена подводная охота с 15 ноября по 31 марта во многих регионах. В январе и феврале рыбалка продолжается на зимние снасти: хорошо ловятся налим, окунь, ерш, плотва. В конце зимы рыба начинает приближаться к берегу в поисках пищи, что делает ловлю более результативной.

Календарь рыбака и охотника на осень-зиму — 2025–2026: сроки, запреты и клев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сроки осенней охоты на пернатую дичь и копытных

Охотничий календарь на 2025 год предусматривает четкие даты для разных видов дичи. Например, на уток и гусей охотиться допустимо с 16 августа по 21 ноября. На вальдшнепа, рябчика, тетерева, глухаря — до конца этого года, по 31 декабря. Это связано с тем, что к концу лета молодняк крылатых достигает зрелости и может самостоятельно существовать.

Промысел на копытных открывается позже. Лось доступен для добычи с середины сентября по 10 января. Кабан допустим к добыче с 1 августа по последний день февраля. Бурый мишка — с 1 августа по 30 ноября (осенняя охота), взять его на мушку можно лишь в следующем году весной, с 1 апреля, и до начала лета.

Ограничения на охоту за пернатой дичью связаны с периодами гнездования, выведения потомства и миграций. Весной и летом птицы размножаются, и их добыча может привести к сокращению популяции. Осенью молодняк уже окреп, а взрослые птицы готовы к сезонным перемещениям, что делает охоту допустимой.

Зимняя охота: нормы и ограничения

Календарь охотника осень-зима предусматривает продолжение охотничьего сезона на многих зверей в самые холодные месяцы в году. С первого месяца зимы по февраль 2026 года разрешено ловить пушных зверьков и хищников. Заяц-беляк, лисица и енотовидная собака — с 15 сентября текущего года по 28 февраля. А вот волк имеет расширенный период в календаре охотника на осень-зиму: основной — с 15 сентября по 28 февраля. Он совпадает с охотничьим сезоном на большинство пушных зверей и копытных, когда серый хищник активно охотится на ослабленных или молодых животных. В это время волки наиболее заметны и доступны для охотников.

Дополнительный срок — с 1 августа 2025-го по 31 марта 2026 года — позволяет вести круглогодичное регулирование численности волков. Более того, в правилах охоты указано, что волка и шакала можно добывать в любое время года при наличии разрешения на добычу других охотничьих ресурсов. Это означает, что, если охотник вышел на законную охоту на кабана, лося или другую дичь и встретил волка, он имеет право добыть его, даже если основной сезон еще не открыт или уже закрыт.

Такая гибкая система сроков помогает контролировать популяцию волков, предотвращать ущерб животноводству и поддерживать баланс в дикой природе.

Пушные звери уже разрешены к добыче, они могут оказаться под прицелом по самый конец зимы. Барсук доступен для промысла только осенью, с 15 августа по 31 октября, а бобр — с 1 октября 2025 года по последний день зимы.

Зимой добыча «хозяина леса» заканчивается 10 января 2026 года, после чего промысел на лося полностью закрывается до следующего сезона. Кабан остается доступным до конца февраля. Важно помнить, что в каждом регионе могут действовать свои дополнительные ограничения, связанные с состоянием популяций, погодными условиями и особенностями местности.

Сроки осенней охоты на пернатую дичь и копытных Фото: Shutterstock/FOTODOM

Важность соблюдения законодательства

Календарь охотника осень-зима и правила рыбалки — это не просто рекомендации, а обязательные нормы: их нарушение влечет административную и уголовную ответственность. Перед выходом на промысел нужно обязательно приобрести охотничий билет, путевку или лицензию на добычу конкретного вида животных, а также разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия. Для рыбалки в некоторых регионах и водоемах также требуются разрешительные документы, особенно при использовании лодок и сетей.

Соблюдение дат и конкретных «вилок» в охотничьем календаре 2025 или 2026 года, норм вылова и добычи, а также использование разрешенных снастей и способов охоты — залог сохранения природных ресурсов для будущих поколений. Штрафы за незаконную рыбалку и браконьерство могут достигать десятков тысяч рублей, а в случае добычи краснокнижных видов или охоты в запрещенных местах грозит уголовное преследование. Перед поездкой внимательно изучите актуальные региональные правила, уточните сроки и получите все необходимые документы — это гарантия спокойного и результативного отдыха на природе.

